4月14日から16日にかけて、ヘリテージカーから最新のものまで“クルマ文化を愉しむ”をコンセプトに、千葉・幕張メッセで開催された『AUTOMOBILE COUNCIL 2023』(オートモビル カウンシル)。今年創業90周年を迎える日産は、「Love Stories with NISSAN - Enjoy your favorite one in everyday life」をテーマに出展。俳優の伊藤かずえが所有する“日本一有名なシーマ”をはじめ、さまざまな時代の日産車が展示された。

さらに14日には、ブースの中央ステージで展示された『パオ』と『フェアレディZ』、『シーマ』の所有者3名が登壇しトークショーを開催。愛車を選んだきっかけや愛車とのラブストーリーを語った。

今から30年以上前に『シーマ』と出会い、ずっと大切に乗り続けていることで知られる伊藤かずえは、2021年に実施したフルレストアについての話や、車庫に入れて除湿器をかけているなどのエピソードを披露。お気に入りのポイントとして「手の届かない助手席側のドアミラーを、雨の日にきれいにしてくれるからドアミラーワイパー。何で今の車に付いてないんだろうって思います」と、バブル期の最高級車らしい装備を挙げた。

また、「ハイオクでリッター4キロしか走らないのが一番マイナスですが、ほかに大変なことはありません。今後は絶対に事故を起こさないように大切に乗っていきます」と笑顔で語った。

1989年に期間限定で販売されたパイクカーの『パオ』を所有するのは、現在21歳の小池一博さん。

「小学校のときに『Be-1』のミニ四駆が発売されて、調べているうちに、パイクカーに一目惚れ。中学生になってからは専門店に実物を見に行ったり、エクステリアのデザイナーの講演を聞きに浜松まで電車で行ったり、とにかくずっと乗りたいと言い続けて。18歳で免許を取得するちょっと前に、このパオに出会って、念願叶って購入しました」

お気に入りのポイントは「運動神経悪そうな(笑)、なんともいえない真正面の顔つき」と「純正オーディオ」だそう。

「オーディオはラジオとカセットしか聞けないんです。でもカセットでリリースしている方もいて、それを買うことで新しいアーティストに出会えたり、ストリーミングとは違って曲をピンポイントで聴けないので、アルバム全曲を聴くようにもなって、パオのおかげで音楽の新しい楽しみ方も発見しました」

真っ白な『フェアレディZ』の所有者は、日産自動車従業員の丹呉いづみさん。高校時代、ガソリンスタンドでアルバイトをしていたときに出会い、一目惚れ。19歳で免許を取ってからは9年間、Zに乗り続け、「自分の手で整備したい」という思いから整備学校にも通ったという熱情の持ち主だ。

「正面から見た顔、横から見た流れるような美しいシルエットがちょっと色っぽくて。1989年に登場したとは思えない前衛的というか、挑戦的なデザインがなんといっても魅力で、車を眺めながらお酒が飲めるくらい、めっちゃつまみになります(笑)。特に気に入っているのは、ちょっと斜め下の前から見た姿です」

それだけ気に入っている『Z』だが、苦労している部分もあるという。

「MTなので燃費がリッター9キロなことと、悠長にかまえていると部品がどんどん生産終了になってしまうことが悩みの種ですが、乗ってあげることで車が発している声が聞こえてくるので、どんなに忙しくても日常使いして乗ってあげることで予防整備できるよう、そういう感度を持って乗るようにしています」

このほか、日産ブースでは、フルレストアした日産ヘリテージコレクションの「スカイライン2000GT」(1970年式)、そして最新モデルである軽EV「サクラ」も展示された。

文/河上いつ子

関連キーワード その他