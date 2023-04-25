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国家公安委員長の車が衝突事故　バイクが信号無視か、けが人なし

2023年4月25日 17時21分 (4月25日 17時45分更新)
　谷公一国家公安委員長

　谷公一国家公安委員長

　２５日午後２時５０分ごろ、東京都千代田区永田町１丁目付近の交差点で、谷公一国家公安委員長が乗る車にバイクが衝突したと１１０番があった。警視庁麹町署によると、けが人はおらず、物損事故として処理している。
　バイクが交差点の信号を無視した疑いがあり、署が当時の状況を調べている。

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