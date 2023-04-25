Superflyらスペシャルユニット曲が「くっっっっそえぇやん」→メンバー見て「納得」 FM802恒例キャンペーン
2023年4月25日 14時36分 (4月25日 16時05分更新)
FM802は、春恒例の『FM802×中央大学 ACCESS!キャンペーン』にあわせ、オリジナル・キャンペーンソングを今年も制作。Superflyをはじめ、同局ゆかりのアーティストたちでスペシャルユニット“The Yogurts（ザ・ヨーグルツ）”を結成し、書き下ろしの新曲「春はグラデーション」を歌う。
作詞作曲はSuperflyが担当し、シンガーには、Superflyのほか、水曜日のカンパネラ・詩羽、羊文学・塩塚モエカ、BLUE ENCOUNT・田邊駿一、ビッケブランカ、ハンブレッダーズ・ムツムロアキラが参加。
5月31日まで同局番組でオンエアされるほか、各ストリーミングサービスで配信される（4月28日～9月30日）。公式YouTubeチャンネルでは、参加アーティストの歌唱シーンを収めたミュージックビデオ（MV）も公開（4月28日0時）。
すでに聴いたファンからは、SNSなどで「すごいことなってる」「この春、802聴く度に元気しかない」「くっっっっそえぇやんって調べたらアーティストに『THE Yogurts』誰やこいつら…（メンバー見て）納得」など、反響が集まっている。
5月3日午後9時から放送の『ROCK KIDS 802ｰOCHIKEN Goes ON!!-』では、番組全編を通して『FM802×中央大学 ACCESS!』を大特集し、The Yogurtsのメンバーも登場予定。
■過去のキャンペーンソング（2017年以降）
2021年「春は溶けて」／Radio Bootsy
＜作詞・作曲＝川谷絵音 アレンジ＝トオミヨウ Produced by FM802＞
＜シンガー＞川谷絵音／北村匠海（DISH//）／長屋晴子（緑黄色社会）／ホリエアツシ（ストレイテナー）／三原健司（フレデリック）／yama
2021年「春は溶けて」／Radio Bootsy
＜作詞・作曲＝川谷絵音 アレンジ＝トオミヨウ Produced by FM802＞
＜シンガー＞川谷絵音／北村匠海（DISH//）／長屋晴子（緑黄色社会）／ホリエアツシ（ストレイテナー）／三原健司（フレデリック）／yama
2020年「僕のBUDDY!!」／レディオカリ―
＜作詞＝永積崇/作曲＝奥田民生 アレンジ＝トオミヨウ Produced by FM802＞
＜シンガー＞iri/奥田民生/ハナレグミ/TAKUMA（10－FEET）/破壊（グループ魂）/牧達弥（go!go!vanillas)
＜作詞＝永積崇/作曲＝奥田民生 アレンジ＝トオミヨウ Produced by FM802＞
＜シンガー＞iri/奥田民生/ハナレグミ/TAKUMA（10－FEET）/破壊（グループ魂）/牧達弥（go!go!vanillas)
2019年「メロンソーダ」／Radio Darlings
＜作詞・作曲＝aiko アレンジ＝トオミヨウ Produced by FM802＞
＜シンガー＞aiko／上白石萌歌／谷口鮪(KANA-BOON）／橋本絵莉子（チャットモンチー済）／はっとり（マカロニえんぴつ）／藤原聡（Official髭男dism）
Chorus＝KAN／秦 基博
＜作詞・作曲＝aiko アレンジ＝トオミヨウ Produced by FM802＞
＜シンガー＞aiko／上白石萌歌／谷口鮪(KANA-BOON）／橋本絵莉子（チャットモンチー済）／はっとり（マカロニえんぴつ）／藤原聡（Official髭男dism）
Chorus＝KAN／秦 基博
2018年「栞」／Radio Bestsellers
＜作詞・作曲＝尾崎世界観 (クリープハイプ) アレンジ＝トオミヨウ Produced by FM802＞
＜シンガー＞あいみょん／尾崎世界観 (クリープハイプ)／片岡健太 (sumika)／GEN (04 Limited Sazabys)／斎藤宏介 (UNISON SQUARE GARDEN)／スガ シカオ
＜作詞・作曲＝尾崎世界観 (クリープハイプ) アレンジ＝トオミヨウ Produced by FM802＞
＜シンガー＞あいみょん／尾崎世界観 (クリープハイプ)／片岡健太 (sumika)／GEN (04 Limited Sazabys)／斎藤宏介 (UNISON SQUARE GARDEN)／スガ シカオ
2017年「STAY TUNE」／Buzz Connection
＜作詞･作曲･アレンジ＝清水翔太 Produced by FM802＞
＜シンガー＞大橋トリオ／大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）／SKY-HI／Chara／Dream Ami／HIROKI(ORANGE RANGE)／槇原敬之／Little Glee Monster
＜作詞･作曲･アレンジ＝清水翔太 Produced by FM802＞
＜シンガー＞大橋トリオ／大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）／SKY-HI／Chara／Dream Ami／HIROKI(ORANGE RANGE)／槇原敬之／Little Glee Monster
【全身ショット】エスニック柄のワンピ姿で登場したSuperfly・越智志帆
【写真】花の写真を添え出産を報告…Superfly越智志帆
【全身ショット】ブルーの個性的なファッションに身を包んだ詩羽
【写真】2018年4月に入籍したことを報告したSuperfly越智志帆とフジファブリック金澤ダイスケ
【写真】SuperflyになりきったRGが「Superflyあるある」
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