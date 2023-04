『RIZIN.42』試合順が決定(C)RIZIN FF

5月6日に開催される格闘技『RIZIN.42』(有明アリーナ)の試合順が発表され、全13試合のメインは1年5ヶ月ぶりに復活する朝倉海VS元谷友貴戦となった。

メインの2人とともに本大会のポスタービジュアルに起用されている井上直樹VSフアン・アーチュレッタ戦はセミの第12試合。この2試合の勝者同士が、堀口恭司が返上したRIZINバンタム級のベルトを賭けてこの夏に対戦する。

第11試合はRIZINライト級王者ホベルト・サトシ・ソウザVSスパイク・カーライル戦、そして第10試合は追加で発表され大きな注目を集めている“ムエタイのレジェンド”ブアカーオ・バンチャメークVS“BreakingDownからの破壊者”安保瑠輝也による「K-1王者対決」となった。

◆『RIZIN.42』対戦カード

・第13試合

朝倉海 VS 元谷友貴

・第12試合

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

・第11試合

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

・第10試合

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

・第9試合

三浦孝太 VS YA-MAN

・第8試合

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

・第7試合

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

・第6試合

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

・第5試合

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

・第4試合

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

・第3試合

山本琢也 VS 横山武司

・第2試合

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

・第1試合

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他