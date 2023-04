「離したくはない」「Bye For Now」など1990年代前半にヒットを連発したロックバンド・T-BOLANが、8月から“最初で最後の”シングル・ベストツアー『T-BOLAN LIVE TOUR 2023-2024 “SINGLES” ~波紋~』を開催することが決定した。

1990年に結成し、91年7月にデビューしたT-BOLANは、前出の2曲をはじめ、「じれったい愛」「マリア」「すれ違いの純情」「刹那さを消せやしない」「おさえきれない この気持ち」「わがままに抱き合えたなら」「LOVE」などが次々とヒットした。

しかし、ボーカル・森友嵐士の喉の不調により、バンドは95年3月26日のライブを最後に活動休止。回復の兆しが見えないまま、99年12月に一度は解散を決断したが、2012年に再結成し活動再開。15年にはベースの上野博文がくも膜下出血で倒れ、高次脳機能障害を発症したものの、奇跡的な回復を遂げ、16年12月31日に一夜限りの再結成。17年夏に完全復活した。21年8月27日からは、ドラムの青木和義が実家の柿農家を守るために活動休止しているものの、森友、上野、五味孝氏(Gt)の3人で活動を続け、昨年3月には約28年ぶりとなる6thオリジナルアルバムをリリースした。

これまで32年のキャリアで全シングルを演奏するライブを行ったことは一度もなく、今回が初の試み。1stシングル「悲しみが痛いよ」から2020年に配信リリースした配信シングル「俺たちのストーリー/My life is My way 2020」まで名曲をすべて披露する。

森友は「世代と呼ばれている方々がいる街へ、再会を実現させられるならどこへでもいきたい。残された限りある人生の時間の中、T-BOLANの曲たちを愛してくれる全てのファンの皆さんとの再会を実現したい、そんな気持ちでいっぱいです」とコメントしている。

■T-BOLAN シングルリスト

1991.07.10 1stシングル「悲しみが痛いよ」

1991.12.18 2ndシングル「離したくはない」

1992.02.26 3rdシングル「JUST ILLUSION」

1992.05.27 4thシングル「サヨナラから始めよう」

1992.09.22 5thシングル「じれったい愛」

1992.11.18 6thシングル「Bye For Now」

1993.02.10 7thシングル「おさえきれないこの気持ち」

1993.03.10 8thシングル「すれ違いの純情」

1993.06.16 9thシングル「刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて」

1993.11.10 10thシングル「わがままに抱き合えたなら」

1994.05.11 11thシングル「LOVE/No.1 Girl」

1994.09.05 12thシングル「マリア」

1995.08.28 13thシングル「SHAKE IT」

1995.11.20 14thシングル「愛のために 愛の中で」

1996.03.25 15thシングル「Be myself/Heart of Gold 1996」

1998.11.26 リミックスシングル「じれったい愛'98」

2018.10.17 DVDシングル「Re:I」

2020.11.26 配信シングル「俺たちのストーリー / My life is My way 2020」

■『T-BOLAN LIVE TOUR 2023-2024 “シングルS” ~波紋~』

8月19日(土):埼玉・三郷市文化会館

9月2日(土):福島・南相馬市民文化会館

9月9日(土):愛媛・西条市総合文化会館

9月10日(日):広島・呉信用金庫ホール(呉市文化ホール)

9月21日(木):青森・弘前市民会館 大ホール

9月23日(土・祝):宮城・トークネットホール仙台(仙台市民会館)大ホール

9月29日(金):愛知・東海市芸術劇場 大ホール

10月1日(日):富山・富山市芸術文化ホール(オーバード・ホール)

10月8日(日):神奈川・よこすか芸術劇場 大劇場

10月28日(土):茨城・水戸市民会館グロービスホール(大ホール)

10月29日(日):群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市民文化会館)大ホール

11月4日(土):静岡・三島市民文化会館(ゆうゆうホール)大ホール

11月23日(木・祝):佐賀・鳥栖市民文化会館

11月24日(金):熊本・熊本ウイングまつばせ

11月26日(日):鹿児島・宝山ホール(鹿児島県文化センター)

12月9日(土):京都・舞鶴市総合文化会館

▼2024年

1月6日(土):長野・ホクト文化ホール(長野県県民文化会館)大ホール

1月12日(金):長崎・長崎ブリックホール 大ホール

1月14日(日):宮崎・日向市文化交流センター

1月20日(土):福岡・北九州ソレイユホール

1月21日(日):山口・周南市文化会館

1月27日(日):神奈川・相模女子大学グリーンホール

2月4日(日):東京・ティアラこうとう

2月24日(土):鳥取・米子コンベンションセンターBiG SHiP

2月25日(日):岡山・岡山市民会館

and more

■T-BOLAN メッセージ

励ツアー、繋ツアー、そして愛爆ツアーとT-BOLAN復活からの全国の皆様からの応援、サポートありがとうございます。皆様のご協力あってのT-BOLAN LIVEツアー再開、そして全国のファンとの再会が実現していること、何より心よりの感謝をお伝えさせてください。

コロナ禍でエンターテイメントは、感染拡大のリスクや心象的な影響から、開催には大変な準備、労力が必要となりました。延期、中止を重ねながらも、それでもその歩みを止めたくない、そんな思いが今も溢れています。

エンターテインメントは、ココロの食料、心の元気があってこその毎日の幸せ。一人でも多くの方々と喜びの共有ができたなら、それが僕たちにできる最大の仕事なんだと思っています。

ファンの皆さんにとっての大きな喜び、ワクワク、愉しみ。2023年のコンサート開催に向けて、ファンの皆さんにとって強力に魅力的で今できる限りのアイディアを詰め込んだ『カタチ』を届けたい。そんな思いから、今回90年代に愛された曲たちを一夜に全て体感してもらえるT-BOLANシングル全曲のLIVEツアーを企画させていただきました。

世代と呼ばれている方々がいる街へ、再会を実現させられるならどこへでもいきたい。

残された限りある人生の時間の中、T-BOLANの曲たちを愛してくれる全てのファンの皆さんとの再会を実現したい、そんな気持ちでいっぱいです。

T-BOLAN シングル・ベストツアー、ひとつでも多くの街での開催が実現しますようLIVE会場で皆様にお会いできる日を楽しみにしています。

T-BOLAN 森友嵐士

