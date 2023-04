King & Prince『Mr.5』(ユニバーサル ミュージック/2023年4月19日発売)

King & Princeの最新アルバム『Mr.5』が、初週120.4万枚を売り上げ、4月25日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。アルバム作品では自身初となるミリオンを達成した。

本作は、4/18付オリコンデイリーアルバムランキングにおいて、初日売上91.6万枚を売り上げ1位に。翌4/19付デイリーアルバムランキングで、11.4万枚を売り上げ、累積売上を103.0万枚とし、2日間売上でミリオンを突破していた。

アルバム作品の初週でのミリオン達成は、2019/7/8付での嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』以来、3年10ヵ月ぶり。令和2作目、今年度初【※1】【※2】。男性アーティストでは史上9組目【※3】となる。

なお、これで、2019年6月発売の1stアルバム『King & Prince』から5作連続、通算5作目の1位獲得で、1stアルバムから5作連続の初週売上30万枚超えも達成。「1stアルバムから5作連続初週売上30万枚超え」【※4】を記録したのは、2006/6/26付での宇多田ヒカル『ULTRA BLUE』以来16年10ヵ月ぶり、史上4組目で、令和では初となる。

本作は、King & Prince初のベストアルバム。デビューシングル初週売上2010年代最高を記録した「シンデレラガール」(2018年5月発売)から、初週ミリオンを達成した最新シングル「Life goes on / We are young」(2023年2月発売)までの全シングル表題曲16曲などを収録。自身初のミリオン達成作品となった「ツキヨミ/ 彩り」も収められている。

【※1】令和は「2019/5/13付」よりスタート。

【※2】今年度は、「2022/12/26付」よりスタート。

【※3】アルバム作品での初週ミリオンを達成した他男性アーティストは、B’z、Mr.Children、GLAY、河村隆一、L’Arc〜en〜Ciel、SMAP、CHEMISTRY、嵐(達成順)

【※4】「1stアルバムから5作連続初週売上30万枚超え」を記録した他アーティストは、SPEED、KinKi Kids、宇多田ヒカル(達成順)

<クレジット:オリコン調べ(2023/5/1付:集計期間:2023年4月17日〜4月23日)>

関連キーワード 音楽