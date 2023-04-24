MOONCHILD、スペインで撮影したデビューEP曲MV公開 LDH×HYBE LABELS JAPAN 初共同プロデュース
2023年4月24日 20時00分 (4月24日 21時06分更新)
LDH JAPAN×HYBE LABELS JAPAN 初共同プロデュースによるガールズグループ・MOONCHILDのデビューEP『DELICIOUS POISON』（5月3日発売）のリード曲「Don’t Blow It! -Japanese ver.-」のミュージックビデオ（MV）が24日、YouTubeで公開された。
MOONCHILDは、LDH JAPAN史上最大の男女総エントリー約4万8000人の規模で開催されたオーディション『iCON Z 〜Dreams For Children〜』ガールズグループ部門で合格したANRI（17）、UWA（18）、RUAN（19）、MIRANO（16）、HANA（16）の5人で結成されたZ世代ガールズグループ。HYBE LABELS JAPANは、プロデューサー／コンポーザーのALYSAが楽曲プロデュースに携わる形で共同プロデュースに参加している。
この日YouTubeで公開された「Don’t Blow It! -Japanese ver.-」は、MOONCHILD初となるミュージックビデオ。スペインのバルセロナで撮影され、メンバー５人のアーティストカラーを表したソロシーンに加え、息の合った迫力のダンスシーンも堪能できる。
デビューEPには、もう一つのリード曲「Photogenic」のほか、新曲「Skydive」「Bzz Bzz」、プレリリース曲「CHILI CHOCOLATE」「ONE BITE」「Lonely」も収録。5月8日には、MOONCHILDのデビューを記念したスペシャルイベント「MOONCHILDデビューショーケース」を都内で開催する。
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