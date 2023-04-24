『CDTVライブ！』2時間SPにaespa、imase初出演決定 BE:FIRSTは「BBB」追加
2023年4月24日 18時00分 (4月24日 19時05分更新)
TBS系で5月1日に生放送される『CDTVライブ！ライブ！』2時間スペシャル（後7：00）の追加出演アーティストと歌唱曲が24日、発表となった。
海外アーティスト最速での東京ドーム公演が決まった韓国のメタバースグループaespa（エスパ）が『CDTVライブ！ライブ！』に初登場する。2020年11月に韓国でデビューしたaespaは、KARINA（カリナ／23）、WINTER（ウィンター／22）、GISELLE（ジゼル／22）、NINGNING（ニンニン／20）からなる4人組。YouTubeのミュージックビデオ再生回数が2億3000万回突破の「Savage」を日本のテレビ初披露する。
「TikTokバズミュージック企画」では、岐阜出身、22歳のアーティスト・imaseが番組初登場。Z世代がこぞってSNS動画のBGMに使用する「NIGHT DANCER」を披露する。昨年8月に配信リリースした同曲の人気は韓国にまで広がり、韓国最大の配信サイト「Melon」のTOP20にもランクインするなどロングヒットを記録している。
同企画には、BE:FIRSTも登場し、“踊ってみた動画”で話題の「Boom Boom Back」をパフォーマンスする。
■『CDTVライブ！ライブ！』2時間SP出演アーティスト・楽曲一覧
imase「NIGHT DANCER」 ★
aespa「Savage」 ★
関ジャニ∞「未完成」
Snow Man「あいことば」「slow...」
Sexy Zone「Cream」
BE:FIRST「Smile Again」「Boom Boom Back」※2曲目のみ★
平井大「Symphony」
ブルーベリーソーダ「天使が通る」
Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
milet × MAN WITH A MISSION「コイコガレ」
50音順、★＝追加発表
imase「NIGHT DANCER」 ★
aespa「Savage」 ★
関ジャニ∞「未完成」
Snow Man「あいことば」「slow...」
Sexy Zone「Cream」
BE:FIRST「Smile Again」「Boom Boom Back」※2曲目のみ★
平井大「Symphony」
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