本文へ移動

官房長官、定例会見で説明へ　２４日午後、スーダン巡り

2023年4月24日 13時34分 (4月24日 13時40分更新)
　政府関係者は２４日、アフリカ北東部スーダンからの邦人退避の状況を巡り、松野博一官房長官が同日午後４時に予定する定例の記者会見で説明すると明らかにした。
　これに関連し、政府は国家安全保障会議（ＮＳＣ）会合を開催した。スーダンの在留邦人の安全確保策について話し合ったとみられる。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

政治の新着

記事一覧