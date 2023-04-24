湖西市議選（定数一八）は十九人で争われ、現職十四人、新人四人が当選した。

党派別では、立民、公明、共産、参政が各一人で、無所属が十四人。年齢別では、三十、四十、五十代が一人ずつで、六十代七人、七十代八人だった。平均年齢は六五・三九歳で、前回選と比べて一・三九歳若くなった。女性は新居町との合併以来で最多の六人。

トップ当選は、支持基盤の労働組合を固め、二千五百票以上を獲得した無所属現職の楠浩幸氏（６０）だった。一時は無投票がささやかれながら、新人一人が締め切り直前に届け出て始まった選挙戦。賛否を分ける争点はなく、各候補は子育て支援や移住定住施策の充実を訴えた。

確定得票 （一八…１９）

当 ２，５９４ 楠浩幸 ６０ 無現＜４＞

当 ２，３５７ 佐原佳美 ６７ 公現＜４＞

当 １，９３３ 相曽桃子 ３１ 無新＜１＞

当 １，６８４ 馬場衛 ７７ 無現＜５＞

当 １，６０４ 福永桂子 ６７ 無現＜３＞

当 １，５０５ 竹内祐子 ６８ 無現＜５＞

当 １，２７３ 山本晃子 ５５ 参新＜１＞

当 １，２２５ 柴田一雄 ４６ 無現＜２＞

当 １，２１５ 三上元 ７８ 立現＜２＞

当 １，１４６...