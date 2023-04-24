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湖西市議選１８人決まる　女性６人　合併以来で最多

2023年4月24日 05時07分 (4月24日 05時07分更新)
　湖西市議選（定数一八）は十九人で争われ、現職十四人、新人四人が当選した。
　党派別では、立民、公明、共産、参政が各一人で、無所属が十四人。年齢別では、三十、四十、五十代が一人ずつで、六十代七人、七十代八人だった。平均年齢は六五・三九歳で、前回選と比べて一・三九歳若くなった。女性は新居町との合併以来で最多の六人。
　トップ当選は、支持基盤の労働組合を固め、二千五百票以上を獲得した無所属現職の楠浩幸氏（６０）だった。一時は無投票がささやかれながら、新人一人が締め切り直前に届け出て始まった選挙戦。賛否を分ける争点はなく、各候補は子育て支援や移住定住施策の充実を訴えた。
確定得票　（一八…１９）
当　２，５９４　楠浩幸　　　６０　無現＜４＞
当　２，３５７　佐原佳美　　６７　公現＜４＞
当　１，９３３　相曽桃子　　３１　無新＜１＞
当　１，６８４　馬場衛　　　７７　無現＜５＞
当　１，６０４　福永桂子　　６７　無現＜３＞
当　１，５０５　竹内祐子　　６８　無現＜５＞
当　１，２７３　山本晃子　　５５　参新＜１＞
当　１，２２５　柴田一雄　　４６　無現＜２＞
当　１，２１５　三上元　　　７８　立現＜２＞
当　１，１４６...

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