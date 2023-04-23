ニュージーランドＴを制したエエヤン

ＪＲＡは２３日、「第２８回ＮＨＫマイルＣ」（Ｇ１・５月７日・東京・芝１６００メートル）の特別登録馬を発表した。前哨戦のニュージーランドＴに勝ったエエヤン、アーリントンＣを制したオオバンブルマイ、中日スポーツ賞ファルコンＳで鼻差の大接戦をものにしたタマモブラックタイなど２０頭が登録した。フルゲートは１８頭で、登録発表時点では優先出走馬６頭と、収得賞金順で１０００万円と同額のミシシッピテソーロ、ユリーシャまでは出走可能。４００万円のサトノヴィレ、トーホウガレオン、ナヴォーナの３頭のうち１頭が抽選で出走できる。登録馬は次の通り。

【優先出走馬】

▽ニュージーランドＴ上位３頭

エエヤン（牡、美浦・伊藤大）１着

ウンブライル（牝、美浦・木村）２着

シャンパンカラー（牡、美浦・田中剛）３着

▽アーリントンＣ上位３頭

オオバンブルマイ（牡、栗東・吉村）１着

セッション（牡、栗東・斉藤崇）２着

ショーモン（牡、栗東・橋口）３着

【収得賞金順】

（７）ドルチェモア（牡、栗東・須貝）

（８）シングザットソング（牝、栗東・高野）

（９）タマモブラックタイ（牡、栗東・角田）

（１０）ダノンタッチダウン（牡、栗東・安田隆）

（１１）オールパルフェ（牡、美浦・和田雄）

（１２）カルロヴェローチェ（牡、栗東・須貝）

（１３）クルゼイロドスル（牝、栗東・高橋義）

（１３）ユリーシャ（牝、栗東・中村）

（１５）フロムダスク（牡、栗東・森秀）

（１６）ミシシッピテソーロ（牝、美浦・畠山）

（１６）モリアーナ（牝、美浦・武藤）

（１８）サトノヴィレ（牡、美浦・鹿戸）

（１８）トーホウガレオン（牡、栗東・石坂）

（１８）ナヴォーナ（牡、栗東・矢作）

※全馬３歳、馬名左のかっこ内数字は出走可能順位。

