【ＮＨＫマイルＣ】前哨戦勝利のエエヤン、オオバンブルマイなど登録馬２０頭を発表
2023年4月23日 23時24分
ＪＲＡは２３日、「第２８回ＮＨＫマイルＣ」（Ｇ１・５月７日・東京・芝１６００メートル）の特別登録馬を発表した。前哨戦のニュージーランドＴに勝ったエエヤン、アーリントンＣを制したオオバンブルマイ、中日スポーツ賞ファルコンＳで鼻差の大接戦をものにしたタマモブラックタイなど２０頭が登録した。フルゲートは１８頭で、登録発表時点では優先出走馬６頭と、収得賞金順で１０００万円と同額のミシシッピテソーロ、ユリーシャまでは出走可能。４００万円のサトノヴィレ、トーホウガレオン、ナヴォーナの３頭のうち１頭が抽選で出走できる。登録馬は次の通り。
【優先出走馬】
▽ニュージーランドＴ上位３頭
エエヤン（牡、美浦・伊藤大）１着
ウンブライル（牝、美浦・木村）２着
シャンパンカラー（牡、美浦・田中剛）３着
▽アーリントンＣ上位３頭
オオバンブルマイ（牡、栗東・吉村）１着
セッション（牡、栗東・斉藤崇）２着
ショーモン（牡、栗東・橋口）３着
【収得賞金順】
（７）ドルチェモア（牡、栗東・須貝）
（８）シングザットソング（牝、栗東・高野）
（９）タマモブラックタイ（牡、栗東・角田）
（１０）ダノンタッチダウン（牡、栗東・安田隆）
（１１）オールパルフェ（牡、美浦・和田雄）
（１２）カルロヴェローチェ（牡、栗東・須貝）
（１３）クルゼイロドスル（牝、栗東・高橋義）
（１３）ユリーシャ（牝、栗東・中村）
（１５）フロムダスク（牡、栗東・森秀）
（１６）ミシシッピテソーロ（牝、美浦・畠山）
（１６）モリアーナ（牝、美浦・武藤）
（１８）サトノヴィレ（牡、美浦・鹿戸）
（１８）トーホウガレオン（牡、栗東・石坂）
（１８）ナヴォーナ（牡、栗東・矢作）
※全馬３歳、馬名左のかっこ内数字は出走可能順位。
【優先出走馬】
▽ニュージーランドＴ上位３頭
エエヤン（牡、美浦・伊藤大）１着
ウンブライル（牝、美浦・木村）２着
シャンパンカラー（牡、美浦・田中剛）３着
▽アーリントンＣ上位３頭
オオバンブルマイ（牡、栗東・吉村）１着
セッション（牡、栗東・斉藤崇）２着
ショーモン（牡、栗東・橋口）３着
【収得賞金順】
（７）ドルチェモア（牡、栗東・須貝）
（８）シングザットソング（牝、栗東・高野）
（９）タマモブラックタイ（牡、栗東・角田）
（１０）ダノンタッチダウン（牡、栗東・安田隆）
（１１）オールパルフェ（牡、美浦・和田雄）
（１２）カルロヴェローチェ（牡、栗東・須貝）
（１３）クルゼイロドスル（牝、栗東・高橋義）
（１３）ユリーシャ（牝、栗東・中村）
（１５）フロムダスク（牡、栗東・森秀）
（１６）ミシシッピテソーロ（牝、美浦・畠山）
（１６）モリアーナ（牝、美浦・武藤）
（１８）サトノヴィレ（牡、美浦・鹿戸）
（１８）トーホウガレオン（牡、栗東・石坂）
（１８）ナヴォーナ（牡、栗東・矢作）
※全馬３歳、馬名左のかっこ内数字は出走可能順位。
おすすめ情報