新作EP『ONE NATION UNDER THE DEMPA』の作品詳細を発表したでんぱ組.inc

アイドルグループ・でんぱ組.incが23日、新作EP『ONE NATION UNDER THE DEMPA』(6月21日発売)の収録曲順や参加アーティスト、CDジャケット写真、アーティスト写真などの詳細を発表した。

本作は、前作EP『でんぱぁかしっくれこーど』(昨年12月14日発売)に続き、独自の“物語”とSF的世界観を打ち出したコンセプトEP。2000年代から活躍し続けているクリエイターと新進気鋭のクリエイターがタッグを組んだ楽曲たちがそろった。

収録されるのは全5曲で、先行配信中のARM(IOSYS)×MOSAIC.WAVによる 「古代アキバ伝説」、TAHITI 80×ヒャダインによる「THE LAST DEMPASTARS」、ヤマモトショウ×桃井はるこによる「イッき▼いっぱつ」(▼=ハートマーク)のほか、畑亜貴(作詞)×浅野尚志(作曲)×ギターウルフ(演奏)という異色のコラボ曲「でんぱでぱーちゃー」、Wiennersの玉屋2060%が手がけたEPコンセプトソング「ONE NATION UNDER THE DEMPA」がラインナップされている。

完全生産限定盤に付属するDVDには、「古代アキバ伝説」のミュージックビデオ、メイキング映像、メンバー歌唱バージョンも収録される。

■EP『ONE NATION UNDER THE DEMPA』収録曲

▼CD

01. ONE NATION UNDER THE DEMPA 作詞・作曲・編曲:玉屋2060%(Wienners)

02. 古代アキバ伝説 作詞・作曲:ARM(IOSYS)/MOSAIC.WAV、編曲:ARM(IOSYS)

03. イッき▼いっぱつ 作詞:桃井はるこ、作曲・編曲:ヤマモトショウ

04. でんぱでぱーちゃー 作詞:畑亜貴、作曲・編曲:浅野尚志、演奏:ギターウルフ

05. THE LAST DEMPASTARS 作詞:前山田健一、作曲・編曲:Xavier Boyer、Mederic Gontier、Pedro Resende

▼DVD(完全生産限定盤)

01. 古代アキバ伝説 Music Video

02. 古代アキバ伝説 Music Videoメイキング映像

03. 古代アキバ伝説 メンバー歌唱ver.

