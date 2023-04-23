西銘駿、『DreamHack Japan』で開催の『R6S Dream Showdown』にゲスト出演決定
2023年4月23日 18時30分 (4月23日 20時06分更新)
ユービーアイソフトは、タクティカルシューティングゲーム『レインボーシックス シージ』の『R6S Dream Showdown 2023』の決勝戦を5月13日に『DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA』の会場で開催することを発表した。
ゲストに西銘駿を迎え、国内予選を勝ち抜いたDONUTS VARRELと韓国からの招待チームDplus KIAがオフラインにて対戦。
そのほか、『レインボーシックス シージ』ブースでは、レジェンドプレーヤーPenguやYunocy、シスル、ぽぽちゃんをはじめとする豪華ゲストを迎え13日、14日の2日間にわたって会場を盛り上げる。
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