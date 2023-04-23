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【J1名古屋】乳がん公表のＱａｉｊｆｆ森彩乃さんへ「共に乗り越えよう」選手が横断幕

2023年4月23日 18時43分

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乳がんと診断されたことを公表したＱａｉｊｆｆ（クアイフ）のボーカル森彩乃さんへ、横断幕でエールを送る名古屋サポーター

乳がんと診断されたことを公表したＱａｉｊｆｆ（クアイフ）のボーカル森彩乃さんへ、横断幕でエールを送る名古屋サポーター

  • 乳がんと診断されたことを公表したＱａｉｊｆｆ（クアイフ）のボーカル森彩乃さんへ、横断幕でエールを送る名古屋サポーター
  • 名古屋サポーターに向かって手を合わせるＱａｉｊｆｆ（クアイフ）のボーカル森彩乃さん。乳がんと診断されたことを公表していた
◇２３日　サッカー　Ｊ１第９節　名古屋２―２湘南（豊田スタジアム）
　試合終了後、名古屋グランパスの選手が「Ｑａｉｊｆｆ彩乃さん共に乗り越えよう」と手書きされた横断幕を掲げ、ピッチを回った。
　２０１６年からグランパスのオフィシャルサポートソングを担当している２人組バンド「Ｑａｉｊｆｆ（クアイフ）」のボーカル・森彩乃が１９日、ステージ２の乳がんと診断されたことを発表していたことを受けた。名古屋側ゴール裏でも横断幕が掲げられ、森本人もあいさつした。
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