【J1名古屋】乳がん公表のＱａｉｊｆｆ森彩乃さんへ「共に乗り越えよう」選手が横断幕
2023年4月23日 18時43分
◇２３日 サッカー Ｊ１第９節 名古屋２―２湘南（豊田スタジアム）
試合終了後、名古屋グランパスの選手が「Ｑａｉｊｆｆ彩乃さん共に乗り越えよう」と手書きされた横断幕を掲げ、ピッチを回った。
２０１６年からグランパスのオフィシャルサポートソングを担当している２人組バンド「Ｑａｉｊｆｆ（クアイフ）」のボーカル・森彩乃が１９日、ステージ２の乳がんと診断されたことを発表していたことを受けた。名古屋側ゴール裏でも横断幕が掲げられ、森本人もあいさつした。
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