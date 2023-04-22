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【中日】先発は高橋宏斗、自身初の阪神戦白星なるか、2試合ぶりにスタメン復帰した福永はプロ初の5番

2023年4月22日 13時24分

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キャッチボールする高橋宏

キャッチボールする高橋宏

◇２２日　中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は２試合ぶりにスタメン復帰した福永がプロ初の５番。「７番・捕手」の加藤匠は、今季初スタメン。先発の高橋宏は自身初の阪神戦を勝利で飾れるか。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・島田
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・村上
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アルモンテ
４番・三・石川昂
５番・二・福永
６番・一・細川
７番・捕・加藤匠
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏

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