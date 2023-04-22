キャッチボールする高橋宏

◇２２日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は２試合ぶりにスタメン復帰した福永がプロ初の５番。「７番・捕手」の加藤匠は、今季初スタメン。先発の高橋宏は自身初の阪神戦を勝利で飾れるか。

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・中野

３番・左・ノイジー

４番・一・大山

５番・三・佐藤輝

６番・右・島田

７番・捕・坂本

８番・遊・木浪

９番・投・村上

【中日】

１番・中・大島

２番・右・岡林

３番・左・アルモンテ

４番・三・石川昂

５番・二・福永

６番・一・細川

７番・捕・加藤匠

８番・遊・龍空

９番・投・高橋宏