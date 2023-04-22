【中日】先発は高橋宏斗、自身初の阪神戦白星なるか、2試合ぶりにスタメン復帰した福永はプロ初の5番
2023年4月22日 13時24分
◇２２日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は２試合ぶりにスタメン復帰した福永がプロ初の５番。「７番・捕手」の加藤匠は、今季初スタメン。先発の高橋宏は自身初の阪神戦を勝利で飾れるか。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・島田
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・村上
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アルモンテ
４番・三・石川昂
５番・二・福永
６番・一・細川
７番・捕・加藤匠
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・島田
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・村上
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アルモンテ
４番・三・石川昂
５番・二・福永
６番・一・細川
７番・捕・加藤匠
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
【あわせて読みたい】
◆早速教え実行…中日・細川の一塁守備で“GG賞”の渡辺コーチが極意指導
◆中日・根尾昂,制球定まらず反省 落合ヘッド「投げるレベルじゃない」
【中日】高橋宏斗、橋本環奈に感嘆 「やばい、かわいい」
おすすめ情報