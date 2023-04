安全地帯が昨年11月に開催したデビュー40周年記念コンサート最終日の模様とリハーサルに密着し、2月4日にBS4Kで放送された番組『安全地帯40周年記念コンサート』が、5月5日(後5:00~6:00)にNHK総合で放送することが決定した。

安全地帯は2022年11月、東京ガーデンシアターで『安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT "Just Keep Going!" Tokyo Garden Theater -4 Days-』を開催。年末には1985年以来37年ぶりに『NHK紅白歌合戦』に出場し、同12月17日にメンバーの田中裕二さん(Dr)を亡くして間もなく披露した力強いパフォーマンスは、大きな感動を呼んだ。

番組では、40周年記念コンサート最終日のステージから「ワインレッドの心」「情熱」「悲しみにさよなら」「I Love You からはじめよう」の演奏のほか、リハーサルや舞台裏の模様を届ける。さらには、今年1月に収録した玉置浩二(Vo)の最新インタビューも放送。「安全地帯は“たったひとつの青春”」という玉置が、仲間の死、バンドとして37年ぶりの紅白出場、安全地帯への今の思いを語った。

NHKによると、2月4日にBS4Kで放送後、視聴者から「総合テレビでも放送してほしい」といった声が多数寄せられ、今回の放送が決まった。

