7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTの3rdシングル「Smile Again」(24日先行配信、26日発売)の新たなティザー動画が21日、YouTubeで公開され、今後の動画公開スケジュールが明らかになった。

先行配信される24日午前0時には「Official Audio」を、同日午後7時30分からは各SNS(インスタグラム~TikTok~YouTube)で生配信リレーを行い、その後、午後8時からミュージックビデオがYouTubeでプレミア公開される。

CD発売日の26日にはYouTubeライブ配信を行うほか、ゴールデンウィークの動画公開も予告された。

■BE:FIRST Smile Again SCHEDULE

4月24日(月)0:00 BE:FIRST/Smile Again -Official Audio-

4月24日(月)19:30 Instagram Live Streams

4月24日(月)19:40 TikTok Live Streams

4月24日(月)19:50 YouTube Live Streams

4月24日(月)20:00 BE:FIRST/Smile Again -Music Video-

4月26日(水)19:00 YouTube Live Streams

4月29日(土)20:00 ???????

4月30日(日)20:00 ???????

5月1日(月)21:00 ???????

5月3日(水)21:00 ???????

5月5日(金)21:00 ???????

