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Ｊアラート発令「問題なし」　「発令しない選択肢はない」

2023年4月21日 20時02分 (4月21日 20時20分更新)
　北朝鮮のミサイル発射で出されたＪアラートの画面。その後、政府は自治体向けの速報システムで、北海道周辺に落下するとの情報を訂正した＝１３日午前８時６分、東京・東新橋

　北朝鮮のミサイル発射で出されたＪアラートの画面。その後、政府は自治体向けの速報システムで、北海道周辺に落下するとの情報を訂正した＝１３日午前８時６分、東京・東新橋

　政府関係者は２１日、北朝鮮の弾道ミサイルを巡り１３日に発令した全国瞬時警報システム（Ｊアラート）について、問題はなかったとの認識を示した。
　政府関係者は、落下を予測してＪアラートを発令した対象はミサイルの部品の一部とみられるとして「航跡が出ている以上、発令しないという選択肢はない」と説明した。

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