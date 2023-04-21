4/24付週間アルバムランキング 1位はUNISON SQUARE GARDEN『Ninth Peel』
2023年4月21日 17時00分 (4月21日 18時06分更新)
3ピース・ロックバンドのUNISON SQUARE GARDEN（ユニゾン・スクエア・ガーデン）の最新アルバム『Ninth Peel』（ナインスピール）が、初週2.2万枚を売り上げ、4月18日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Ninth Peel ／ UNISON SQUARE GARDEN
2位： 異空 -IZORA- ／ BUCK-TICK
3位： Verbal Justice ／ ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 中王区 言の葉党
4位： 72シーズンズ ／ メタリカ
5位： IVE-Vol.1 I’ve IVE ／ IVE
6位： PINEAPPLE ／ 斉藤和義
7位： LOVESTRUCK! ／ Kep1er
8位： シン・仮面ライダー音楽集 ／ 岩崎琢
9位： last aurorally ／ 凛として時雨
10位： 君の名は。 ／ RADWIMPS
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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