UNISON SQUARE GARDEN『Ninth Peel』（トイズファクトリー／2023年4月12日発売）

3ピース・ロックバンドのUNISON SQUARE GARDEN（ユニゾン・スクエア・ガーデン）の最新アルバム『Ninth Peel』（ナインスピール）が、初週2.2万枚を売り上げ、4月18日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Ninth Peel ／ UNISON SQUARE GARDEN

2位： 異空 -IZORA- ／ BUCK-TICK

3位： Verbal Justice ／ ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 中王区 言の葉党

4位： 72シーズンズ ／ メタリカ

5位： IVE-Vol.1 I’ve IVE ／ IVE

6位： PINEAPPLE ／ 斉藤和義

7位： LOVESTRUCK! ／ Kep1er

8位： シン・仮面ライダー音楽集 ／ 岩崎琢

9位： last aurorally ／ 凛として時雨

10位： 君の名は。 ／ RADWIMPS

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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