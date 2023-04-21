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【中日スタメン】アキーノが先発外れアルモンテが「３番・左翼」二塁で溝脇が今季初スタメン

2023年4月21日 17時30分

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和田打撃コーチ（右）と話す立浪監督

和田打撃コーチ（右）と話す立浪監督

◇２１日　中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は新外国人のアキーノにかわって、左翼にアルモンテが６試合ぶりにスタメン出場。さらに二塁は溝脇が今季初のスタメン出場。先発の小笠原は自身２連勝を目指す。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・井上
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・青柳
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アルモンテ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・溝脇
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原

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