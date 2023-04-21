【中日スタメン】アキーノが先発外れアルモンテが「３番・左翼」二塁で溝脇が今季初スタメン
2023年4月21日 17時30分
◇２１日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は新外国人のアキーノにかわって、左翼にアルモンテが６試合ぶりにスタメン出場。さらに二塁は溝脇が今季初のスタメン出場。先発の小笠原は自身２連勝を目指す。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・井上
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・青柳
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アルモンテ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・溝脇
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・左・ノイジー
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・右・井上
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・青柳
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アルモンテ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・溝脇
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
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