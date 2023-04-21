◇２１日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は新外国人のアキーノにかわって、左翼にアルモンテが６試合ぶりにスタメン出場。さらに二塁は溝脇が今季初のスタメン出場。先発の小笠原は自身２連勝を目指す。

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・中野

３番・左・ノイジー

４番・一・大山

５番・三・佐藤輝

６番・右・井上

７番・捕・梅野

８番・遊・木浪

９番・投・青柳

【中日】

１番・中・大島

２番・右・岡林

３番・左・アルモンテ

４番・三・石川昂

５番・一・細川

６番・二・溝脇

７番・捕・木下

８番・遊・龍空

９番・投・小笠原