『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』で対戦する牛久絢太郎&朝倉未来 (C)ORICON NewS inc.

29日に開催される格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)の試合順が発表され、全9試合のメインは前フェザー級王者の牛久絢太郎VS朝倉未来の一戦となった。

“ダブルメインイベント”のもう1試合である元フェザー級王者の斎藤裕VS平本蓮戦は第8試合、倉本一真VS太田忍のレスリングエリート対決が第7試合となった。

RIZINの榊原信行CEOは自身のツイッターで「今大会程ヒリヒリする勝負論の詰まったカードを並べられた大会は、過去無かったと思います。特にダブルメイン4人の漢達は過去一の準備をし、この果し合いに臨みます」と大会の見どころを紹介。

既にチケットは完売しているが「是非PPVにてLIVE観戦して下さい!」と呼びかけた。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

・第9試合

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

・第8試合

斎藤裕 VS 平本蓮

・第7試合

倉本一真 VS 太田忍

・第6試合

武田光司 VS ルイス・グスタボ

・第5試合

浅倉カンナ VS V.V Mei

・第4試合

RENA VS クレア・ロペス

・第3試合

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

・第2試合

金原正徳 VS 山本空良

・第1試合

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

