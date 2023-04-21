ラッパー・PONEYによる「48時間連続フリースタイルRAPの世界記録挑戦」を、22日正午よりイザナギゲームズの破天MICROPHONE公式YouTubeチャンネルで生配信することが決定した。

また現在「48時間連続フリースタイルRAPの世界記録挑戦」のドキュメンタリー映画『48 Hours of LIFE』の制作支援クラウドファンディングを実施している。エンドロールへの名前の記載、メインビジュアルTシャツ、試写会への招待、企業・店舗向けの協賛ロゴの掲載などさまざまなリターン内容を用意している。

■生配信概要

タイトル『PONEYが48時間連続フリースタイルRAP 世界記録に挑戦中！生配信』

配信日時：2023年4月22日（土）正午～4月24日（月）正午

配信場所：破天MICROPHONE公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@hatenmicrophone）

※世界記録挑戦中は約10時間毎に生配信枠を切り替える。

No.1：https://youtube.com/live/8y_tRJzsCGI

No.2：https://youtube.com/live/BFKioNrBNEU

No.3：https://youtube.com/live/2AfiXDa2kgE

No.4：https://youtube.com/live/cBgvY1smjXU

No.5：https://youtube.com/live/dN6HkDO5uvw

■各URL

破天MICROPHONE公式YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@hatenmicrophone

クラウドファンディングページURL：https://camp-fire.jp/projects/view/664787

■スケジュール

3月24日（金） クラウドファンディング開始

4月22日（土） 48時間連続フリースタイルRAPチャレンジ開始

4月30日（日） クラウドファンディング終了

7月 試写会＆ライブ実施

10月 クラウドファンディングリターン品発送

■PONEYプロフィール

1985年山梨県生まれ。今までにPONY名義で2枚のアルバム『Verseday』『ポニーピー’』と、2枚のEP『PONYEP』『ちょっと話がある』をリリース。 フリースタイルRAPの達人で過去にB-BOY PARK MCバトルで日本一にも輝いた事があるMC/ラッパー。2019年1月、PONYから改名しPONEY（ポニー）となり同年5月30日にPONEY 1stシングル「any time ready」をリリース。以降毎月シングルをリリースしている。

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