デビュー39周年を迎え、25年ぶりとなるソニーミュージック復帰を発表したTM NETWORK

音楽ユニット・TM NETWORKがデビュー39周年を迎えた21日、25年ぶりにソニーミュージックに復帰し、6月14日にアルバム『DEVOTION』をリリースすることを発表した。さらに、秋には全国ツアーの開催も決定。来年のデビュー40周年に向けて本格始動する。

小室哲哉(Syn/Key)、宇都宮隆(Vo)、木根尚登(Gt/Key)からなるTM NETWORKは、1984年4月21日にシングル「金曜日のライオン(Take it to the lucky)」とアルバム『RAINBOW RAINBOW』でEPICソニーからデビュー。この日39周年を迎え、25年ぶりとなる古巣復帰を発表した。

ソニー復帰第1弾となるアルバムには、表題曲「DEVOTION」と木根尚登作曲「君の空を見ている」の新曲2曲に加え、“リプロダクション”的アプローチでボーカルを新録した「RESISTANCE」「WE LOVE THE EARTH」「KISS YOU」「TIME TO COUNTDOWN」、40年の時を経てついにスタジオ録音が実現した「TIMEMACHINE」を含む全11曲を収録。先駆的かつ挑戦的なアルバムになるとしている。特設サイトもオープンした。

アルバム発売前日の6月13日には、メンバー出演による前夜祭イベント『TM NETWORK FANKS THE PARTY 2023 feat. "DEVOTION"』を東京・EXシアター六本木で開催することも決定。メンバーから直接リスナーに言葉を届ける機会が久しぶりに設けられた。

今秋開催のツアー日程は後日発表となるが、アルバムの初回生産限定盤には、チケット先行エントリーシートと特製ハンドストラップが封入されることも決まった。

きょう21日には、午後7時からニコニコ生放送で『TM NETWORK デビュー40周年突入キックオフ・パーティー ~FANKS大結集!SP~』を、午後9時からは小室哲哉の会員限定配信番組『TK FRIDAY』を配信。最新情報解禁を受け、メンバーがどのような発信をするのか注目される。

