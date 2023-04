King & Prince『Mr.5』(ユニバーサル ミュージック/2023年4月19日発売)

King & Princeの最新アルバム『Mr.5』が、本日確定の2023/4/19付「オリコンデイリーアルバムランキング」で11.4万枚を売り上げ、累積売上が103.0万枚に。2日間の売上でのミリオンを達成した。

アルバム作品では自身初となり、今年度初のアルバムミリオン達成【※】作品に。初週でのミリオン突破は、嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』(2019年6月26日発売)に続き、令和では2作目となる。

本作は、発売初日(店着日)に91.6万枚を売り上げ、2023/4/18付「オリコンデイリーアルバムランキング」で1位を獲得。初日売上にして今年度最高初週売上を記録していた。

『Mr.5』は、King & Prince初のベストアルバム。全形態のDISC1には、デビュー曲「シンデレラガール」から12thシングル「Life goes on/We are young」までの全シングル表題曲16曲と、ベストアルバムのために新たに制作した新曲「Beautiful Flower」も収録している。

【※】今年度は、「2022/12/26付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2023/4/18付)>

