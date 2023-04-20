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民家の駐車場にネコの頭部 千葉県佐倉市
２０日午前６時４５分ごろ、千葉県佐倉市王子台の住宅で「ネコの頭のようなものが落ちている」と近隣住民か...
4月20日
筆致伝わる正岡子規への５通 文豪からの所在不明書簡を発見
作家の夏目漱石や森鴎外らが、俳人正岡子規に宛てた書簡計５通が２０日までに見つかった。４通の内容は全集...
トヨタが藻場「海の森」整備へ 九州大と連携でＣＯ２削減
トヨタ自動車九州（福岡県宮若市）は２０日、九州大と連携し、藻場の整備に乗り出すと発表した。ＣＯ２を吸...
子どもの定期接種、コロナで停滞 ６７００万人、ユニセフ報告
【ニューヨーク共同】国連児童基金（ユニセフ）が２０日に公表した報告書は、新型コロナウイルス流行に伴う...
保険料率、９・２７％で過去最高 健保組合、赤字５６００億円
健康保険組合連合会（健保連）は２０日、全国の健保組合の２０２３年度予算推計をまとめ、平均保険料率は前...
三反園衆院議員の告発状送付 鹿児島、収支報告に虚偽記載疑い
元鹿児島県知事で無所属の三反園訓衆院議員（６５）＝鹿児島２区＝が貸付金と寄付金を資産報告書などに記載...