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花輪線、５月１４日全線再開　秋田、鹿角花輪―大館が復旧

2023年4月20日 16時18分 (4月20日 16時25分更新)
　ＪＲ東日本のロゴマーク

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　ＪＲ東日本秋田支社と盛岡支社は２０日、昨年８月の大雨の被害で不通となっている花輪線の鹿角花輪（秋田県鹿角市）―大館（同県大館市）間の運転を５月１４日に再開すると発表した。花輪線全線で不通区間がなくなる。

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