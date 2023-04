斎藤裕 (C)ORICON NewS inc.

29日に開催される格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する斎藤裕(35)が20日、東京・小岩の自身が所属するジム「パラエストラ」で公開練習を実施。平本蓮(24)との対戦に向けて「見てくれるお客さんが『いい試合だった、素晴らしかった』と思ってもらえるような試合にしたいです」と意気込みを語った。

2020年11月に朝倉未来との試合に勝利し、RIZIN初代フェザー級王者となった斎藤。翌21年10月には牛久絢太郎との初防衛戦に臨むも負傷によるドクターストップ負けで、ベルトを牛久に奪われた。そのわずか2ヶ月後の同年大みそかには未来と再戦して判定負け、さらに22年4月の牛久との再戦でも判定負けを喫し、RIZINで3連敗となった。

それから1年ぶりの復帰戦で、注目度もファイターとしての成長も急上昇中の平本と対戦する。3連敗で迎える試合だが「前戦から時間がけっこう空いていて、心も体もリセットされていると自分勝手に思っているので、あまりネガティブな感情より前向きに取り組んできました。それはたぶん、試合にも出るんじゃないのかな」とフラットにとらえている。

平本が昨年11月の『RIZIN LANDMARK 4』で弥益ドミネーター聡志に勝利すると、斎藤は「次は自分かな」と意識したという。この試合は直前で平本の負傷により契約体重が66キロから70キロに変更されたが、斎藤は「ドミネーターさんが気の毒だと思いながら見ていて、そこも含めて平本サイドの作戦がハマった」と分析した。

その点を掘り下げられると「角が立つことを言うと……、平本選手のファンも怖いですからね(笑)」とSNSの影響力を認めながら、「ドミネーターさんは多分けっこう体重を落としていたはずだし、それがまったく減量していない選手と戦うのがフェアかどうかっていう見方なんですよね。戦っている選手はわかるんですけど、試合後の反応を見ると世間にはそこはわからないのかなって思いました」と持論を述べた。

同大会では斎藤VS平本戦のほか、牛久絢太郎VS朝倉未来が“ダブルメインイベント”として行われる。ネットで人気が高くSNSで因縁のある未来と平本がともに勝利し、直接対決を臨む声もあるが、斎藤は「興行的に売り上げを見込める試合を組みたい狙いはあると思うんですけど、今回は自分が勝つので(未来VS平本は)多分ないんじゃないかな。あまりSNSを見ないし、僕の周りにその試合を望んでいる人はいないと思います」と語った。

改めてこの試合のポイントを聞かれると「僕は5分3ラウンドやる覚悟を持っています。お互いに負けるわけがないと思っている2人が試合をして、攻防のやり取りはもちろん時間が長くなるに連れて細かい精神戦も見えてくるので、お客さんが湧き上がって試合後に『素晴らしかなった』って思ってもらえるような試合にしたいです」と宣言した。

最後に、久しぶりの試合を待ちわびていたファンに向けて「勝つために最善を尽くすつもり、ケガをしても何をしても勝てればいいと思って頑張ります。会場はもちろんPPVでもぜひ当日見ていただきたいので、応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

