人気漫画『花より男子』(作者・神尾葉子)が、“最も多く発行された単一作者による少女コミックシリーズ”として、ギネス世界記録に認定された。記録は「The most published copies of a Shojomanga series written by a single author 」として、4月19日現在の5940万9000部(電子版含まず)でギネス世界記録認定となった。

今回のギネス世界記録認定に作者・神尾葉子氏は「花より男子が始まって30周年という節目の年に、ギネス世界記録 に登録することができ、大変嬉しく思っています。ここまでたくさんの読者の方々に支えられたからこその記録だと思ってます。本当にありがとうございます」と感謝し、「そして、4月から初めての原画展を開催していただくことになりました。ぜひつくしやF4に会いに来てください!」と東京・松屋銀座にて開催中の原画展を呼びかけた。

『花より男子』は、「マーガレット」にて1992年~2004年まで連載された少女漫画で、庶民の牧野つくしが、超お金持ちが集う名門校・英徳学園を牛耳るF4のリーダー・道明寺司とぶつかり合いながら、学園生活を送っていく青春ラブストーリー。

全37巻、完全版全20巻が刊行されており、コミックスの日本国内の累計発行部数は6100万部(電子版を含む)を突破する人気作品で、これまでにテレビアニメ・実写映画・テレビドラマ・舞台とさまざまなメディアに展開されている。

作者の神尾氏は、1986年「ザ マーガレット」にてデビュー。2015~2019年には「少年ジャンプ+」にて『花より男子』の新シリーズ『花のち晴れ~花男 Next Season 』(コミックス全 15 巻)を連載。

