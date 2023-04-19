吉田温紀

◇１９日 ルヴァン杯１次リーグＣ組 横浜ＦＣ―名古屋（ニッパツ三ツ沢球技場）

メンバーが発表され、名古屋は１５日のＪ１リーグ・川崎戦（等々力）から先発９人を入れ替えた。Ｕ―１８のＦＷ貴田遼河が前節に続いて抜てきされ、２年目のＭＦ吉田温紀が今季初出場初先発となった。

ベンチメンバーには、同じく２年目のＭＦ豊田晃大が今季初めて入り、Ｕ―１８のＤＦ長田涼平、ＭＦ鈴木陽人も初めて名を連ねた。一方、主将のＭＦ稲垣祥が、今季初めてベンチからも外れるなど、リーグ戦の主力勢に休養を与えたかたち。川崎戦の平均２９．２８歳から２４．９４歳と大幅に若返った１８人で、敵地での勝利を目指す。

スターティングメンバーは以下の通り。

【横浜ＦＣ】

ＧＫ スベンドブローダーセン

ＤＦ 中村拓海

ＤＦ 岩武克弥

ＤＦ マテウスモラエス

ＤＦ 橋本健人

ＭＦ ユーリララ

ＭＦ 和田拓也

ＭＦ 山下諒也

ＭＦ 伊藤翔

ＭＦ 高塩隼生

ＦＷ マルセロヒアン

【名古屋グランパス】

ＧＫ 武田洋平

ＤＦ 丸山祐市

ＤＦ 中谷進之介

ＤＦ 藤井陽也

ＭＦ 河面旺成

ＭＦ 甲田英将

ＭＦ 吉田温紀

ＭＦ 長沢和輝

ＦＷ ターレス

ＦＷ 貴田遼河

ＦＷ 酒井宣福