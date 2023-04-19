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BRADIO、『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』OP曲フル配信　“WAACKダンス”を踊るMVもプレミア公開へ

2023年4月19日 15時56分 (4月19日 17時05分更新)
新曲「ソウル・ギャラクシー」のフル配信を開始したBRADIO

新曲「ソウル・ギャラクシー」のフル配信を開始したBRADIO

　3人組ロックバンド・BRADIOが19日、メジャー3rdアルバム『DANCEHALL MAGIC』（5月3日発売）より、収録曲「ソウル・ギャラクシー」の先行配信を開始した。
【画像】豪華！BRADIO『DANCEHALL MAGIC』法人別特典一覧
　「ソウル・ギャラクシー」は、すでにテレビアニメ『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』のオープニングテーマとしてすでにオンエアされているが、今回フルサイズが解禁された。またきょう19日午後9：00からは、同曲のミュージックビデオ（MV）がYouTubeプレミアで公開される。監督は、BRADIOの楽曲「Back To The Funk」「きらめきDancin'」「Funky Kitchen」のMVも手がけた黒田賢氏が担当。約5年ぶりの再タッグとなった。
　バンドは今回の発表に合わせて新たなアーティスト写真を公開したほか、全国ツアー『DANCEHALL MAGIC Release Tour 2023』のチケット販売、ニューアルバムの法人別特典、リリースイベントのスケジュールなど、続々と新情報を解禁した。
■BRADIOメジャー3rdアルバム『DANCEHALL MAGIC』収録曲
▼CD（※初回限定盤／通常盤共通）
01. ソウル・ギャラクシー
02. Diamond Dust Popping Life
03. DANCEHALL MAGIC
04. Catch A Vibe
05. オワラナイ
06. 69 Party
07. Buster!
08. YATARA Dance
09. 運命へ
10. BAN BAN TONIGHT
▼Blu-ray（※初回限定盤のみ）
・『BRADIO "FUN"TASTIC FESTIVAL 2022 〜野音 de OH!祭り〜』ライブ映像
■ニューアルバム『DANCEHALL MAGIC』発売記念サイン会日程
5月5日（金）　東京・タワーレコード渋谷5F（13：00～）
5月14日（日）　大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店（13：00～）
7月4日（火）　宮城・タワーレコード仙台パルコ店（19：00～）
7月8日（土）　北海道・タワーレコード札幌パルコ店（13：00～）
7月13日（木）　福岡・タワーレコード福岡パルコ店（19：00～）
7月15日（土）　愛知・タワーレコード名古屋パルコ店（13：00～）
■『リミスタオンラインアルバム先行試聴会』日程
4月28日（金）19：00（※詳細は後日発表）
■『DANCEHALL MAGIC Celebration Party』日程
5月13日（土）　大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
5月18日（木）　東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
■『DANCEHALL MAGIC Release Tour 2023』日程
7月5日（水）　宮城・仙台darwin
7月7日（金）　北海道・札幌Sound lab mole
7月14日（金）　福岡・福岡BEAT STATION
7月16日（日）　愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
7月20日（木）　大阪・心斎橋BIGCAT
7月25日（火）　東京・恵比寿LIQUIDROOM
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