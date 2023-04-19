3人組ロックバンド・BRADIOが19日、メジャー3rdアルバム『DANCEHALL MAGIC』（5月3日発売）より、収録曲「ソウル・ギャラクシー」の先行配信を開始した。

「ソウル・ギャラクシー」は、すでにテレビアニメ『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』のオープニングテーマとしてすでにオンエアされているが、今回フルサイズが解禁された。またきょう19日午後9：00からは、同曲のミュージックビデオ（MV）がYouTubeプレミアで公開される。監督は、BRADIOの楽曲「Back To The Funk」「きらめきDancin'」「Funky Kitchen」のMVも手がけた黒田賢氏が担当。約5年ぶりの再タッグとなった。

バンドは今回の発表に合わせて新たなアーティスト写真を公開したほか、全国ツアー『DANCEHALL MAGIC Release Tour 2023』のチケット販売、ニューアルバムの法人別特典、リリースイベントのスケジュールなど、続々と新情報を解禁した。

■BRADIOメジャー3rdアルバム『DANCEHALL MAGIC』収録曲

▼CD（※初回限定盤／通常盤共通）

01. ソウル・ギャラクシー

02. Diamond Dust Popping Life

03. DANCEHALL MAGIC

04. Catch A Vibe

05. オワラナイ

06. 69 Party

07. Buster!

08. YATARA Dance

09. 運命へ

10. BAN BAN TONIGHT

▼Blu-ray（※初回限定盤のみ）

・『BRADIO "FUN"TASTIC FESTIVAL 2022 〜野音 de OH!祭り〜』ライブ映像

■ニューアルバム『DANCEHALL MAGIC』発売記念サイン会日程

5月5日（金） 東京・タワーレコード渋谷5F（13：00～）

5月14日（日） 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店（13：00～）

7月4日（火） 宮城・タワーレコード仙台パルコ店（19：00～）

7月8日（土） 北海道・タワーレコード札幌パルコ店（13：00～）

7月13日（木） 福岡・タワーレコード福岡パルコ店（19：00～）

7月15日（土） 愛知・タワーレコード名古屋パルコ店（13：00～）

■『リミスタオンラインアルバム先行試聴会』日程

4月28日（金）19：00（※詳細は後日発表）

■『DANCEHALL MAGIC Celebration Party』日程

5月13日（土） 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

5月18日（木） 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

■『DANCEHALL MAGIC Release Tour 2023』日程

7月5日（水） 宮城・仙台darwin

7月7日（金） 北海道・札幌Sound lab mole

7月14日（金） 福岡・福岡BEAT STATION

7月16日（日） 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

7月20日（木） 大阪・心斎橋BIGCAT

7月25日（火） 東京・恵比寿LIQUIDROOM

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