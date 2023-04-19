BRADIO、『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』OP曲フル配信 “WAACKダンス”を踊るMVもプレミア公開へ
2023年4月19日 15時56分 (4月19日 17時05分更新)
3人組ロックバンド・BRADIOが19日、メジャー3rdアルバム『DANCEHALL MAGIC』（5月3日発売）より、収録曲「ソウル・ギャラクシー」の先行配信を開始した。
「ソウル・ギャラクシー」は、すでにテレビアニメ『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』のオープニングテーマとしてすでにオンエアされているが、今回フルサイズが解禁された。またきょう19日午後9：00からは、同曲のミュージックビデオ（MV）がYouTubeプレミアで公開される。監督は、BRADIOの楽曲「Back To The Funk」「きらめきDancin'」「Funky Kitchen」のMVも手がけた黒田賢氏が担当。約5年ぶりの再タッグとなった。
バンドは今回の発表に合わせて新たなアーティスト写真を公開したほか、全国ツアー『DANCEHALL MAGIC Release Tour 2023』のチケット販売、ニューアルバムの法人別特典、リリースイベントのスケジュールなど、続々と新情報を解禁した。
■BRADIOメジャー3rdアルバム『DANCEHALL MAGIC』収録曲
▼CD（※初回限定盤／通常盤共通）
01. ソウル・ギャラクシー
02. Diamond Dust Popping Life
03. DANCEHALL MAGIC
04. Catch A Vibe
05. オワラナイ
06. 69 Party
07. Buster!
08. YATARA Dance
09. 運命へ
10. BAN BAN TONIGHT
▼CD（※初回限定盤／通常盤共通）
01. ソウル・ギャラクシー
02. Diamond Dust Popping Life
03. DANCEHALL MAGIC
04. Catch A Vibe
05. オワラナイ
06. 69 Party
07. Buster!
08. YATARA Dance
09. 運命へ
10. BAN BAN TONIGHT
▼Blu-ray（※初回限定盤のみ）
・『BRADIO "FUN"TASTIC FESTIVAL 2022 〜野音 de OH!祭り〜』ライブ映像
・『BRADIO "FUN"TASTIC FESTIVAL 2022 〜野音 de OH!祭り〜』ライブ映像
■ニューアルバム『DANCEHALL MAGIC』発売記念サイン会日程
5月5日（金） 東京・タワーレコード渋谷5F（13：00～）
5月14日（日） 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店（13：00～）
7月4日（火） 宮城・タワーレコード仙台パルコ店（19：00～）
7月8日（土） 北海道・タワーレコード札幌パルコ店（13：00～）
7月13日（木） 福岡・タワーレコード福岡パルコ店（19：00～）
7月15日（土） 愛知・タワーレコード名古屋パルコ店（13：00～）
5月5日（金） 東京・タワーレコード渋谷5F（13：00～）
5月14日（日） 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店（13：00～）
7月4日（火） 宮城・タワーレコード仙台パルコ店（19：00～）
7月8日（土） 北海道・タワーレコード札幌パルコ店（13：00～）
7月13日（木） 福岡・タワーレコード福岡パルコ店（19：00～）
7月15日（土） 愛知・タワーレコード名古屋パルコ店（13：00～）
■『リミスタオンラインアルバム先行試聴会』日程
4月28日（金）19：00（※詳細は後日発表）
4月28日（金）19：00（※詳細は後日発表）
■『DANCEHALL MAGIC Celebration Party』日程
5月13日（土） 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
5月18日（木） 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
5月13日（土） 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
5月18日（木） 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
■『DANCEHALL MAGIC Release Tour 2023』日程
7月5日（水） 宮城・仙台darwin
7月7日（金） 北海道・札幌Sound lab mole
7月14日（金） 福岡・福岡BEAT STATION
7月16日（日） 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
7月20日（木） 大阪・心斎橋BIGCAT
7月25日（火） 東京・恵比寿LIQUIDROOM
7月5日（水） 宮城・仙台darwin
7月7日（金） 北海道・札幌Sound lab mole
7月14日（金） 福岡・福岡BEAT STATION
7月16日（日） 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
7月20日（木） 大阪・心斎橋BIGCAT
7月25日（火） 東京・恵比寿LIQUIDROOM
【画像】リーガルリリー初の日比谷野音公演フライヤー
【画像】新曲「ラディーチェ」でウォルピスカーターとタッグを組むボカロP・Neru
【画像】eijun新曲「口内￥ feat. さかな」に参加したさかな
【画像】chilldspot 2ndフルアルバム『ポートレイト』先着予約購入特典一覧
【画像】サバプロ新曲がOPを飾るテレビアニメ『ヴィンランド・サガ』シーズン2キービジュアル
【画像】新曲「ラディーチェ」でウォルピスカーターとタッグを組むボカロP・Neru
【画像】eijun新曲「口内￥ feat. さかな」に参加したさかな
【画像】chilldspot 2ndフルアルバム『ポートレイト』先着予約購入特典一覧
【画像】サバプロ新曲がOPを飾るテレビアニメ『ヴィンランド・サガ』シーズン2キービジュアル
おすすめ情報