公開練習に参加した朝倉海 (C)ORICON NewS inc.

5月6日に開催される格闘技『RIZIN.42』(有明アリーナ)に出場する朝倉海(29)が19日、東京・赤坂の自身の所属するジム「トライフォース赤坂」で公開練習を実施。元谷友貴(33)との対戦に向けて順調な仕上がりを見せ、KO勝利を宣言した。

拳の負傷のため欠場していた“RIZINのエース”こと海は、今回が2021年大みそか以来、約1年半ぶりの復帰戦。その間に2度のアメリカで修行し、「強い選手とスパーすることで、自分の今の立ち位置がわかった。UFCトップ選手とも打撃では負けないと思ったし、逆に寝技や組み技で足りない部分があるとわかった。技術も最先端なので、日本で知られていない技をコーチが練習で教えてくれた」と振り返った。

対戦する元谷は、海の欠場中にRIZINで5連勝を記録しており、試合に勝つたびに海との対戦をアピールしてきた。当初は「目立つ選手ではないし、僕からやりたいと思わなかった」が、勝ち続けることで「本当にRIZINのトップ選手なので、本当に戦いたいという思いがあります」と警戒する。

元谷の弱点を聞かれると「言いたくないです(笑)」とやんわり否定するも「けっこう雑な部分が多い。立ちでも組みでも強引な部分があるので、僕を相手にそのミスをしたらKOで倒す自信はある」と指摘した。

この試合と、同大会で行われる井上直樹VSフアン・アーチュレッタの勝者同士が7月に予定されているタイトルマッチに進出するが、次戦に希望する相手としてアーチュレッタを指名。「昨年大みそかのRIZIN対ベラトールの対抗戦でRIZINが全敗で、世界からRIZINがナメられて悔しい思いをした。僕がしっかりアーチュレッタを倒して、日本人とRIZINは強いことを証明したい」と目標を掲げた。

■5月6日『RIZIN.42』対戦カード

朝倉海 VS 元谷友貴

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

三浦孝太 VS YA-MAN

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

ラマザン・テミロフ VS 浜本“キャット”雄大

ブアカーオ・バンチャメーク VS 安保瑠輝也

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

山本琢也 VS 横山武司

城戸康裕 VS 木村“ケルベロス”颯太

芦田崇宏 VS 摩嶋一整

岸本篤史 VS ビクター・コレスニック

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

