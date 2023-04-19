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Ｒソックス吉田は５打数無安打　ツインズにサヨナラ勝ち

2023年4月19日 12時14分 (4月19日 12時25分更新)
　ツインズ戦に４番・左翼でフル出場し、５打数無安打だったレッドソックス・吉田＝ボストン（ゲッティ＝共同）

　ツインズ戦に４番・左翼でフル出場し、５打数無安打だったレッドソックス・吉田＝ボストン（ゲッティ＝共同）

　▽レッドソックス―ツインズ（１８日・ボストン）
　レッドソックスの吉田は「４番・左翼」でフル出場し、５打数無安打だった。内容は二ゴロ、中飛、左飛、投ゴロ、三ゴロで打率１割６分７厘。チームは延長十回、５―４でサヨナラ勝ちした。（共同）

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