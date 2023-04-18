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巨０―２Ｄ（１８日）　ＤｅＮＡが４連勝

2023年4月18日 20時54分 (4月18日 21時07分更新)
　巨人戦に先発したＤｅＮＡ・石田＝長崎

　巨人戦に先発したＤｅＮＡ・石田＝長崎

　ＤｅＮＡが無失点リレーで２度目の４連勝とした。石田は丁寧に投げ、８回を４安打無失点で２勝目。山崎が４セーブ目を挙げた。打線は四回にソトが先制打。八回に宮崎の適時打で加点した。巨人の戸郷は援護に恵まれず今季初黒星。

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