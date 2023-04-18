SHINeeキー、4年ぶり日本公演映像をYouTubeプレミア公開 冒頭30分ノーカットで
2023年4月18日 18時00分 (4月18日 19時06分更新)
韓国のグループ・SHINeeのメンバー、KEYのソロライブBlu-ray／DVD『KEY CONCERT - G.O.A.T.（Greatest Of All Time） IN THE KEYLAND JAPAN』（26日発売）の冒頭30分を、19日午後9時からYouTubeプレミア公開されることが決定した。
KEYは昨年11月20日、横浜・ぴあアリーナMMで4年ぶりの日本公演を開催。2ndフルアルバム『Gasoline』のリード曲「Gasoline」、ツアータイトルともなっている「G.O.A.T（Greatest Of All Time）」、日本オリジナル曲「Hologram」、2ndアルバムリパッケージ『Killer』から新曲「Heartless」など、アンコール2曲を加えた全25曲を披露した。
同公演を収録したBlu-ray／DVD発売に先駆け、ライブ本編冒頭30分をノーカットでYouTubeプレミア公開する。
■『KEY CONCERT - G.O.A.T. （Greatest Of All Time）IN THE KEYLAND JAPAN』
Opening
Gasoline
Guilty Pleasure
Another Life
Yellow Tape
-MC-
Villain
Show Me
Hologram
-Dance Performance（Heartless）-
Saturday Night
Proud
Delight
Forever Yours
I Wanna Be
-MC-
One of Those Nights
I Can’t Sleep
Imagine
-VTR（Easy）-
Bound
Helium
Ain’t Gonna Dance
-MC-
Eighteen (End Of My World）
Burn
Chemicals
-MC-
This Life
【アンコール】
BAD LOVE
-MC-
G.O.A.T（Greatest Of All Time）
Ending
Opening
Gasoline
Guilty Pleasure
Another Life
Yellow Tape
-MC-
Villain
Show Me
Hologram
-Dance Performance（Heartless）-
Saturday Night
Proud
Delight
Forever Yours
I Wanna Be
-MC-
One of Those Nights
I Can’t Sleep
Imagine
-VTR（Easy）-
Bound
Helium
Ain’t Gonna Dance
-MC-
Eighteen (End Of My World）
Burn
Chemicals
-MC-
This Life
【アンコール】
BAD LOVE
-MC-
G.O.A.T（Greatest Of All Time）
Ending
【動画】SHINeeキー、日本公演映像冒頭30分をYouTubeでノーカット配信
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