SHINee・KEYの4年ぶり日本公演『KEY CONCERT - G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN』より Photo by 田中聖太郎写真事務所

韓国のグループ・SHINeeのメンバー、KEYのソロライブBlu-ray/DVD『KEY CONCERT - G.O.A.T.(Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN』(26日発売)の冒頭30分を、19日午後9時からYouTubeプレミア公開されることが決定した。

KEYは昨年11月20日、横浜・ぴあアリーナMMで4年ぶりの日本公演を開催。2ndフルアルバム『Gasoline』のリード曲「Gasoline」、ツアータイトルともなっている「G.O.A.T(Greatest Of All Time)」、日本オリジナル曲「Hologram」、2ndアルバムリパッケージ『Killer』から新曲「Heartless」など、アンコール2曲を加えた全25曲を披露した。

同公演を収録したBlu-ray/DVD発売に先駆け、ライブ本編冒頭30分をノーカットでYouTubeプレミア公開する。

■『KEY CONCERT - G.O.A.T. (Greatest Of All Time)IN THE KEYLAND JAPAN』

Opening

Gasoline

Guilty Pleasure

Another Life

Yellow Tape

-MC-

Villain

Show Me

Hologram

-Dance Performance(Heartless)-

Saturday Night

Proud

Delight

Forever Yours

I Wanna Be

-MC-

One of Those Nights

I Can’t Sleep

Imagine

-VTR(Easy)-

Bound

Helium

Ain’t Gonna Dance

-MC-

Eighteen (End Of My World)

Burn

Chemicals

-MC-

This Life

【アンコール】

BAD LOVE

-MC-

G.O.A.T(Greatest Of All Time)

Ending

