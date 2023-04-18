SEVENTEEN、『FML』オフィシャルフォト公開 リングから強烈な視線とオーラ
2023年4月18日 11時26分 (4月18日 13時06分更新)
13人組グループ・SEVENTEENの韓国10枚目のミニアルバム『FML』（韓国発売日24日、日本発売日26日）のオフィシャルフォトが公開された。
今作は、「F*ck My Life」と未公開のダブルタイトル曲をはじめ、ユニット曲「Fire」(HIPHOP TEAM)、「I Don’t Understand But I Luv U」(PERFOMANCE TEAM)、「Dust」(VOCAL TEAM)、グループ曲「April shower」の計6曲が収録される。
オフィシャルフォトでは、メンバーがボクシングリングから強い視線を向け、強烈でパワフルなオーラを漂わせる。今後はトラックリスト公開をはじめ、ハイライトメドレー、オフィシャルミュージックビデオティーザーなど、さまざまなコンテンツが公開予定となっている。
韓国およびグローバルの先行予約注文は既に400万枚を超えたことが報じられ、自身のアルバム先行予約注文量の自己最高記録を更新中。
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