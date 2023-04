平本蓮 (C)ORICON NewS inc.

29日に開催される格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する平本蓮インタビューが、同大会をPPVで生中継するABEMAのYouTube「ABEMA格闘【公式】」チャンネルで公開された。

MMAデビューから2連敗したものの、去年7月の鈴木博昭戦で初勝利し、11月の弥益ドミネーター聡志戦では強烈な打撃を次々にヒットさせ何度もダウンを奪い、進化した姿を見せつけて完勝。過激なSNSでの発信も支持され、一気にRIZINの中心へと躍り出た。

そして今回の『LANDMARK』では、過去最強の相手として元フェザー級王者の斎藤裕と対戦する。キャリアでは斎藤に及ばない平本だが、意気込みを聞かれ「俺は天才だから勝てる。客観視しても今の自分は強い。自分自身に信頼できる強さがある」と絶対的な自信をみなぎらせる。

自身の進化について、空手「剛毅會」宗師の岩崎 達也氏と出会ったことが大きかったと振り返る。これまで独自で考えることが多かったが「自分で研究してきからこそ、先生のいる安心感や心強さがある。精神的にもいい状態」と明かした。

心身共に充実した状況で試合を迎える平本。だからこそ「ここで負けたら終わり。あんまり簡単に言うことじゃないですけど、負けたら凡人で終わる。だから人生の大一番」と並々ならぬ気合を込める。

斎藤の強さは「MMAの苦しい展開で競り勝つ部分がものすごく強い。トータルで時間を潰すのがうまくて勝ってる印象にするのに長けてる。試合巧者でキツい試合をやろうと思ってる」と分析する。

今回の試合も「キツい展開が絶対くると思うから、そこで競り勝ってこそ平本蓮の真価っていうか。圧倒的なKOができたらいいけど、そんな甘い話じゃない」と苦戦を予想するが、「KOで勝つと思います、その中で」とも宣言した。

同大会では、SNSでバトルしてきた因縁の朝倉未来も出場し、前チャンピオンの牛久絢太郎と対戦する。「互いに勝って対戦した方が面白い」と語るも、予想については「人の試合なんてどっちが勝つかわからないので、どっちでもいいですね」と受け流した。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

