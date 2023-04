『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』アリ・アブドゥルカリコフと対戦する雑賀“ヤン坊”達也(C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第41回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて71キロのMMAルールでアリ・アブドゥルカリコフと対戦する雑賀“ヤン坊”達也。出場予定だったジョニー・ケースが負傷したことによる代打で緊急出場が決定した。

■雑賀“ヤン坊”達也 基本データ

名前:雑賀“ヤン坊”達也

出身地:日本 神奈川県

生年月日:1990年9月18日

身長:183cm

リーチ:189cm (74inc)

体重:71.0kg

所属:DOBUITA FIGHT SPORTS GYM

Twitter:@SFam31

■プロフィール

バックボーンは6歳から12歳まで習っていた空手。高校生の時に見た魔裟斗や山本“KID”徳郁に憧れを抱き、いつかは格闘技を始めたいと思っていたが気が付くと26歳に。そこで一念発起し、近所のDOBUITAに入会すると、しばらくは週末だけ通っていたが徐々にのめり込み平日も通うようになる。本格的にMMAを始めると、アマチュアキックボクシングで1戦し1RKO勝ちを収める。

プロデビュー戦となった2017年8月のFighting NEXUSで佃貴也相手に1RにパンチでTKO勝利を挙げ、2戦目となった同年12月の霧狼戦でも1RにパンチによるTKO勝利を収めデビューから2連勝を飾る。しかし、翌18年5月のFighting NEXUSでキム・サングォンに1Rわずか14秒でTKO負けを喫し、初黒星となった。その後はFighting NEXUSで2勝し、19年7月からはPANCRASEに参戦すると小林裕、RIZINにも参戦したことがあるトム・サントスをパンチで葬り4連勝を飾る。

コロナ禍で試合がなかなか出来ずにいたが、20年9月のPANCRASEでライト級暫定王座決定戦を林源平と戦うと、1R序盤に右アッパーでマットに葬り、暫定王者に輝いた。21年12月に久米鷹介との王座統一戦を迎えると、1Rにダウンを奪ったが2Rに腕十字を極められ逆転一本負けを喫し、正規王座戴冠とはならなかった。

RIZIN初参戦となった22年4月のRIZIN TRIGGER 2ndで江藤公洋と対戦するも2R終盤にテイクダウンを許し、グラウンドパンチによりレフェリーストップとなった。その後はPANCRASEで松岡嵩志、シュウジ・ヤマウチからKO勝利を挙げ再び2連勝となった。その長身から繰り出される鋭い打撃を武器に9勝全てが1RKO決着という驚異のレコードを持つ。RIZIN2戦目となる今大会で初勝利を挙げ、ライト級戦線へ割って入りたい。

■RIZIN戦績

・2022.04.16 RIZIN TRIGGER 3rd

LOSE vs 江藤公洋 2R 4分12秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

