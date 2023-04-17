人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」を原案とする『映画刀剣乱舞-黎明-』（公開中）の3週目の数量限定入場者プレゼント第4弾（4月22日～）のビジュアルが公開された。

入場者プレゼントのラストとなる4週目は、刀剣男士10振りと仮の主、特別出演の刀剣男士20振りによるキャスト陣のオフショットを切り取った特製A5サイズカード（2種1セット）。

（1）刀剣男士10振り&仮の主

三日月宗近（鈴木拡樹）&琴音（秋田汐梨）、山姥切国広（荒牧慶彦）&伊吹（中山咲月）、山姥切長義（梅津瑞樹）&各務（飛永翼）、へし切長谷部（和田雅成）&実弦（柳美稀）、髭切（佐藤たかみち）&膝丸（山本涼介）&倉橋（堀内正美）、骨喰藤四郎（定本楓馬）&堀川国広（小西詠斗）&一期一振（本田礼生）&小烏丸（玉城裕規）

（2）刀剣男士20振り（特別出演）

不動行光（椎名鯛造）、鶯丸（廣瀬智紀）、倶利伽羅江（土屋神葉）、鶴丸国永（染谷俊之）、加州清光（松田凌）、陸奥守吉行（蒼木陣）、大典太光世（磯野大）、ソハヤノツルキ（飯山裕太）、数珠丸恒次（高本学）、鯰尾藤四郎（前嶋曜）、前田藤四郎（大崎捺希）、博多藤四郎（木津つばさ）、大包平（加藤将）、宗三左文字（佐々木喜英）、和泉守兼定（田淵累生）、鶴松国永（健人）、南泉一文字（谷水力）、肥前忠広（櫻井圭登）、太閤左文字（北乃颯希）、石切丸（崎山つばさ）

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