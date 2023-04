『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』平本蓮と対戦する斎藤裕 (C)ORICON NewS inc.

29日に開催される格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する斎藤裕のインタビューが、同大会をPPVで生中継するABEMAとYouTube「ABEMA格闘【公式】」チャンネルで公開された。

元フェザー級王者の斎藤は、同大会で注目度急上昇中の平本蓮と対戦する。この試合の反響について「すごくあります。平本選手とやるということで、平本選手のアンチや(平本と敵対関係にある)朝倉未来選手のファンから応援されるみたいな、いろいろ渦巻いてる感じがあります」と感想を明かす。

キャリア30戦を超える斎藤に対し、平本は2020年の大みそかにMMAデビューし、今回が5戦目。この点についても「思うところはありますよね。そういう時代になったなっていうのも感じます」と本音を明かしたが、対戦することへの不満は「あまり自然となくて。SNSを使ったプロモーションも含めて実力だと思っているので、今の時代というか。それがRIZINの世界観かなという風にも思ったりもします」と語った。

試合展開は「自分主体で、自分が主導権を握って、最初から最後までという展開は見えています」と自身がコントロールすると読むが、「若い選手なので何ヶ月かで伸びていくことも考えていますし、実際向き合ってどう自分が感じるかっていうのが一番大事」と警戒する。そして「完全決着できたら本当に僕としては100点なので。全部の試合が終わった後に自分の試合が一番印象に残っているような強烈なインパクトを残したい」と宣言した。

また、同大会で行われるフェザー級のもう一つの注目試合、牛久絢太郎VS朝倉未来戦について、両者と対戦経験のある斎藤は「牛久選手は勝てれば良いと思って、朝倉選手は多分KOしたいと思っていると思うので、そこが試合でどういう展開を生むか」と予想した。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

