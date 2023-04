お笑いライブ・イベント制作を行うK-PROでは、きょう17日とあす18日の2日間にわたって、名古屋で出張スペシャルライブを行う。

■4月17日

会場:大須演芸場

出演者:ストレッチーズ/まんじゅう大帝国/スタンダップコーギー/Gパンパンダ/青色1号/フランツ/ジャンク/竹内ズ/ダウ90000

◆1公演目 ナルゲキNAGOYA寄席

【時間】開場17:50/開演18:00/終演予定 19:00

【来場料金】当日2100円

【概要】ナルゲキメンバーによる珠玉のネタライブ。全組出囃子あり!

◆2公演目 ナゴッパチ

【時間】開場19:20/開演19:30/終演予定21:00

【来場料金】当日2600円

【概要】K-PRO初の名古屋限定ユニットライブがスタート!ナルゲキ選りすぐりのメンバー8組が、ネタに企画に大須演芸場で大暴れ!ゲストとしてダウ90000も出演する。

■4月18日

会場:名古屋レジェンドホール

出演者:カナメストーン/や団/ママタルト/ストレッチーズ/怪奇!YesどんぐりRPG/金の国/ダウ90000/竹内ズ/ジャンク/Gパンパンダ/青色1号/まんじゅう大帝国(2公演目のみ)/スタンダップコーギー(2公演目のみ)/フランツ(2公演目のみ)

◆1公演目 名古屋レジェンド寄席

【時間】開場16:15/開演16:30/終演17:30予定

【来場料金】前売2000円/当日2300円

【概要】この日のために東京から上陸したメンバーによる豪華ネタライブを夕方にも開催!ナゴッパチから選抜メンバーも参戦する。

◆2公演目 THE VERY BEST OF NAGOYA

【時間】開場19:20/開演19:30/終演21:30予定

【来場料金】前売2800円/当日3100円

【概要】初進出となる大須レジェンドボールにて、名古屋限定の超豪華メンバーによるスペシャルライブ。ネタに加え企画コーナーもあるベリーベストな名古屋最終公演。

