公開練習に参加した牛久絢太郎 (C)ORICON NewS inc.

29日に開催される格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する牛久絢太郎(28)が17日、東京・亀有の自身が所属するジム「K-Clan」で公開練習を実施。朝倉未来(31)との対戦に向けて「格闘技に対する思いの差で勝ち取りたい」と宣言した。

牛久は前戦の昨年10月『RIZIN.39』で、フェザー級王者として挑戦者のクレベル・コイケと対戦したが、2ラウンドにクレベルの三角絞めで一本負け。今回は6ヶ月ぶりの試合で、「格闘家YouTuberのパイオニア」として世間の注目を集めるカリスマ・朝倉未来と対戦する。

11日に公開練習を行った未来は、牛久に対して「どこが強いんですかね。警戒しているところはない。腕の力は強いけどそこが弱点だと思っている。持久力もないし3ラウンドから急激に落ちるので、俺がKOしちゃいますよ」と予告していた。

その発言を受けて、牛久は「いろんな方から腕力が強いねって言われるんで(笑)。補強で最低15分のアームカールをしっかりとやっていて、スタミナにも自信があります。楽しみにしていてください」と、未来に指摘された点を逆にアピール。

今回がベルトを失って初の試合となるが「1試合1試合にかける思いは、ベルトを持っていてもいなくても変わらない。でも、今回は2年前くらいからずっとやりたかった相手との試合なので、最高のコンディションで全てをぶつける覚悟はあります」と言い切った。

今年1月には堀口恭司の所属するアメリカのジム・ATTに出稽古に行き「強い選手とカラダを合わせることで自分の良さを改めて再確認できた」と長所を研ぎ澄ませてきた。最後に未来との勝負のポイントを聞かれると「僕の格闘技に対する思いというか、そこの気持ちの差で勝ち取りたい」と意気込んだ。

格闘技以外でも才能を発揮する未来と、「自分には格闘技しかない」と断言する牛久。正反対の2人による大一番は、牛久の言うように「格闘技に対する思い」が勝敗を分けるのか。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

雑賀“ヤン坊”達也 VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

