約5年ぶりに日本でのファンクラブイベントを開催したEXO

韓国のグループ・EXO(エクソ)が、15・16日の両日、埼玉・ベルーナドームで約5年ぶりとなる日本でのファンクラブイベント『EXO-L-JAPAN presents EXO CHANNEL “THE BEST”』を開催し、2日間で約5万人を熱狂させた。

2月5日に除隊したばかりのベクヒョンを含め、8人で来日したメンバーは「皆さんお久しぶりです。会いたかったです! EXOが日本に帰ってきましたよー!」と、ベルーナドームに響き渡る声であいさつ。これまでに4回開催されたファンクラブイベントのゲーム企画などが復活し、メンバーたちは汗をかくほど全力で挑み、久しぶりに再会した日本のファンを楽しませた。

イベントの後半には、代表曲「Growl」「Love Shot」、日本デビュー曲「Love Me Right ~romantic universe~」「Coming Over」を次々とパフォーマンス。熱量が高まるなか「皆さんにプレゼントしたい曲を歌います」と切り出し、韓国で発売予定のアルバム収録曲「Let Me In」や、2019年発売の日本オリジナル曲「BIRD」を8人で歌唱した「BIRD -THE BEST Ver.-」をサプライズ披露し、ファンを喜ばせた。

「BIRD -THE BEST Ver.-」が配信リリースされたほか、今回のイベントのDVD/Blu-ray『EXO-L-JAPAN presents EXO CHANNEL “THE BEST”』が7月19日にEXO-L-JAPAN OFFICIAL SHOPとmu-mo SHOP限定で発売されることが決定した。

関連キーワード エンタメ総合