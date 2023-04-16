TENDRE、5周年記念全国ワンマンツアー決定 ファイナルはZepp DiverCity Tokyo公演
2023年4月16日 21時00分 (4月16日 22時05分更新)
河原太朗によるソロプロジェクト・TENDRE（読み：テンダー）が16日、東京・昭和女子大学人見記念講堂にて、自身初となるホールワンマンライブを実施。同ライブにて、活動5周年を記念したワンマンツアーを開催すると発表した。
TENDREは、ソングライティングやアレンジに加え、ベース、ギター、鍵盤、サックス、トランペットなど、数々の楽器を自ら奏でるマルチプレイヤー・河原太朗によるソロプロジェクト。今月12日に新作EP『BEGINNING - EP』をリリースし、きょう16日には自身初となる単独ホール公演を成功させた。
今回発表されたワンマンツアー『5th Anniversary concert - Part.2 THIS IS TENDRE』は、EP『Red Focus』でのデビューから5周年を迎えたことを記念したツアーとなり、10月6日の宮城・仙台darwin公演を皮切りに、全国8都市8公演をめぐる。
■『5th Anniversary concert - Part.2 THIS IS TENDRE』日程
10月6日（金） 宮城・仙台darwin
10月9日（月・祝） 石川・金沢AZ
10月13日（金） 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
10月15日（日） 福岡・福岡BEAT STATION
11月5日（日） 岡山・YEBISU YA PRO
11月8日（水） 大阪・心斎橋BIGCAT
11月24日（金） 北海道・札幌PENNY LANE 24
11月29日（水） 東京・Zepp DiverCity Tokyo
10月6日（金） 宮城・仙台darwin
10月9日（月・祝） 石川・金沢AZ
10月13日（金） 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
10月15日（日） 福岡・福岡BEAT STATION
11月5日（日） 岡山・YEBISU YA PRO
11月8日（水） 大阪・心斎橋BIGCAT
11月24日（金） 北海道・札幌PENNY LANE 24
11月29日（水） 東京・Zepp DiverCity Tokyo
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