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TENDRE、5周年記念全国ワンマンツアー決定　ファイナルはZepp DiverCity Tokyo公演

2023年4月16日 21時00分 (4月16日 22時05分更新)
TENDREが活動5周年記念ツアーを発表

TENDREが活動5周年記念ツアーを発表

　河原太朗によるソロプロジェクト・TENDRE（読み：テンダー）が16日、東京・昭和女子大学人見記念講堂にて、自身初となるホールワンマンライブを実施。同ライブにて、活動5周年を記念したワンマンツアーを開催すると発表した。
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　TENDREは、ソングライティングやアレンジに加え、ベース、ギター、鍵盤、サックス、トランペットなど、数々の楽器を自ら奏でるマルチプレイヤー・河原太朗によるソロプロジェクト。今月12日に新作EP『BEGINNING - EP』をリリースし、きょう16日には自身初となる単独ホール公演を成功させた。
　今回発表されたワンマンツアー『5th Anniversary concert - Part.2　THIS IS TENDRE』は、EP『Red Focus』でのデビューから5周年を迎えたことを記念したツアーとなり、10月6日の宮城・仙台darwin公演を皮切りに、全国8都市8公演をめぐる。
■『5th Anniversary concert - Part.2　THIS IS TENDRE』日程
10月6日（金）　宮城・仙台darwin
10月9日（月・祝）　石川・金沢AZ
10月13日（金）　愛知・名古屋CLUB QUATTRO
10月15日（日）　福岡・福岡BEAT STATION
11月5日（日）　岡山・YEBISU YA PRO
11月8日（水）　大阪・心斎橋BIGCAT
11月24日（金）　北海道・札幌PENNY LANE 24
11月29日（水）　東京・Zepp DiverCity Tokyo
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