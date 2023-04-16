◇１６日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）

今季初のカード勝ち越しを目指す中日は、岡林勇希外野手を「３番・右翼」でスタメン起用。岡林の３番での先発出場は通算２試合目。石川昂弥内野手は、実戦復帰から３試合連続で「４番・三塁」。鈴木博志投手が今季初めて先発マウンドに上がる。

【巨人】

１番・中・オコエ

２番・二・中山

３番・遊・坂本

４番・三・岡本和

５番・一・中田翔

６番・右・丸

７番・左・ウォーカー

８番・捕・大城卓

９番・投・赤星

【中日】

１番・中・大島

２番・左・アキーノ

３番・右・岡林

４番・三・石川昂

５番・一・細川

６番・二・福永

７番・捕・木下

８番・遊・龍空

９番・投・鈴木