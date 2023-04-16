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【中日スタメン】岡林勇希が「3番・右翼」、アキーノは「2番・左翼」 鈴木博志が今季初先発

2023年4月16日 13時23分

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ダッシュする中日・岡林

ダッシュする中日・岡林

◇１６日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　今季初のカード勝ち越しを目指す中日は、岡林勇希外野手を「３番・右翼」でスタメン起用。岡林の３番での先発出場は通算２試合目。石川昂弥内野手は、実戦復帰から３試合連続で「４番・三塁」。鈴木博志投手が今季初めて先発マウンドに上がる。
【巨人】
１番・中・オコエ
２番・二・中山
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・右・丸
７番・左・ウォーカー
８番・捕・大城卓
９番・投・赤星
【中日】
１番・中・大島
２番・左・アキーノ
３番・右・岡林
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・鈴木
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