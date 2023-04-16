【中日スタメン】岡林勇希が「3番・右翼」、アキーノは「2番・左翼」 鈴木博志が今季初先発
2023年4月16日 13時23分
◇１６日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
今季初のカード勝ち越しを目指す中日は、岡林勇希外野手を「３番・右翼」でスタメン起用。岡林の３番での先発出場は通算２試合目。石川昂弥内野手は、実戦復帰から３試合連続で「４番・三塁」。鈴木博志投手が今季初めて先発マウンドに上がる。
【巨人】
１番・中・オコエ
２番・二・中山
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・右・丸
７番・左・ウォーカー
８番・捕・大城卓
９番・投・赤星
１番・中・オコエ
２番・二・中山
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・右・丸
７番・左・ウォーカー
８番・捕・大城卓
９番・投・赤星
【中日】
１番・中・大島
２番・左・アキーノ
３番・右・岡林
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・鈴木
１番・中・大島
２番・左・アキーノ
３番・右・岡林
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・鈴木
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