miwa、『MIX 2nd SEASON』EDテーマ収録シングルの内容発表 初回盤にはビルボードライブ映像
2023年4月15日 20時00分 (4月15日 21時05分更新)
シンガー・ソングライターのｍiwaが15日、ニューシングル「ハルノオト」（5月24日発売）の収録内容を発表した。
今作は、CD+Blu-rayの初回生産限定盤、CDのみの通常盤、アニメ絵柄ジャケットの期間生産限定盤という3形態でリリース。表題曲「ハルノオト」は、4月1日からオンエア中のテレビアニメ『MIX 2nd SEASON』（毎週土曜 後5：30）のエンディングテーマとなっている。
初回生産限定盤に付属する特典Blu-rayには、昨年末に開催されたツアー『miwa Billboard Live Tour 2022 “miwa CLASSIC II”』のファイナルとなったビルボードライブ東京公演の2nd ステージのライブ映像が収録される。
■miwaニューシングル「ハルノオト」収録内容
▼Disc-1【CD】
01. ハルノオト
02. 未送信
03. 2月14日 ～弾き語りver.～
04. ハルノオト -TV size-（※期間生産限定盤にのみ収録）
▼Disc-1【CD】
01. ハルノオト
02. 未送信
03. 2月14日 ～弾き語りver.～
04. ハルノオト -TV size-（※期間生産限定盤にのみ収録）
▼Disc-2【Blu-ray】（初回生産限定盤のみ）
『miwa Billboard Live Tour 2022 “miwa CLASSIC II” 2ndステージ - LIVE at ビルボードライブ東京』
01. 片想い
02. アイオクリ
03. ONENESS
04. みんなでお楽しみメドレー2022（It's you!～ミラクル～シャイニー～君に出会えたから）
05. Aye
06. 空の彼方
07. またね
08. 月食 ～winter moon～
09. ヒカリヘ
EN1. Sparkle
『miwa Billboard Live Tour 2022 “miwa CLASSIC II” 2ndステージ - LIVE at ビルボードライブ東京』
01. 片想い
02. アイオクリ
03. ONENESS
04. みんなでお楽しみメドレー2022（It's you!～ミラクル～シャイニー～君に出会えたから）
05. Aye
06. 空の彼方
07. またね
08. 月食 ～winter moon～
09. ヒカリヘ
EN1. Sparkle
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