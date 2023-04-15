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【中日スタメン】石川昂弥が2試合連続「4番・三塁」 高橋宏斗は中8日での2連勝なるか

2023年4月15日 13時38分

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試合前にキャッチボールする中日・高橋宏

試合前にキャッチボールする中日・高橋宏

◇１５日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　３連勝を目指す中日は、石川昂弥内野手が、２試合連続「４番・三塁」でスタメン出場。野手の顔ぶれは今季初の連勝を飾った同日と同じ。高橋宏斗投手は、先発陣の白星一番乗りとなった６日ヤクルト戦（バンテリン）から中８日で、自身２連勝を狙う。
【巨人】
１番・中・オコエ
２番・右・丸
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・左・梶谷
７番・捕・大城卓
８番・二・中山
９番・投・グリフィン
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アキーノ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
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