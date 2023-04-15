【中日スタメン】石川昂弥が2試合連続「4番・三塁」 高橋宏斗は中8日での2連勝なるか
2023年4月15日 13時38分
◇１５日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
３連勝を目指す中日は、石川昂弥内野手が、２試合連続「４番・三塁」でスタメン出場。野手の顔ぶれは今季初の連勝を飾った同日と同じ。高橋宏斗投手は、先発陣の白星一番乗りとなった６日ヤクルト戦（バンテリン）から中８日で、自身２連勝を狙う。
【巨人】
１番・中・オコエ
２番・右・丸
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・左・梶谷
７番・捕・大城卓
８番・二・中山
９番・投・グリフィン
１番・中・オコエ
２番・右・丸
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・左・梶谷
７番・捕・大城卓
８番・二・中山
９番・投・グリフィン
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アキーノ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アキーノ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
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