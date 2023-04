ファストファッションブランド「ジーユー(GU)」に、人気映画シリーズ「ハリー・ポッター」のスペシャルコレクションが登場。「マイファーストマジック」をテーマに初期の映画に焦点を当て、Tシャツやアクセサリー、パジャマなど、部屋でも、お出かけシーンでも楽しめるコレクションとなっている。

ウィメンズは、作品でもおなじみのホグワーツ4寮(グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフ)のカラーと紋章を用いたスクールテイストのニットベストや、ハニーデュークスのお菓子をモチーフにしたポップなデザインのパジャマなど、計11型。

メンズは、ホグワーツの校章やホグワーツ特急のデザインを施したポロシャツや、4つの寮のカラーと紋章をデザインしたパジャマやソックスなど計8型を展開。

ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップによる今回のスペシャルコレクションは、4月28日より全国のジーユー店舗と公式オンラインストアで発売開始となる。

なお、大阪のLINKS UMEDA店と福岡の天神店では、店舗のオープンと「ハリー・ポッター」とのスペシャルコレクションアイテムの発売を記念し、コレクションの世界観を表現した特別ディスプレイも実施する。

