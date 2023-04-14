◇１４日 中日９―２巨人（バンテリンドームナゴヤ）

３番手で登板した中日・清水達也投手が威力十分の直球を中心に巨人の主軸を三者凡退に退けた。まずは開幕２戦目で勝ち越し弾を浴びた丸を１５３キロ直球で左飛に仕留めると、坂本にも１５３キロで中飛。最後は岡本和を１５２キロで一ゴロに仕留めた。

きっちりと借りを返した清水は「３人で抑えられて良かったです。自分が投げたときはしっかりとゼロに抑えたい」とコメントした。