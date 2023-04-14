日本ハムの加藤貴が２失点完投で今季初勝利。無四球で６安打に抑えた。打線は三回に野村の３号３ランで先制。四回はスクイズ、七回は清宮の適時二塁打で加点した。西武は九回に外崎の２ランで２点を返すのがやっとだった。