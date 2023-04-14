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日５―２西（１４日）　加藤貴、完投で今季初勝利

2023年4月14日 20時55分 (4月14日 21時07分更新)
　西武戦に先発した日本ハム・加藤貴＝エスコンフィールド

　西武戦に先発した日本ハム・加藤貴＝エスコンフィールド

  • 　西武戦に先発した日本ハム・加藤貴＝エスコンフィールド
  • 　７回日本ハム１死二塁、清宮が右中間に適時二塁打を放つ＝エスコンフィールド
　日本ハムの加藤貴が２失点完投で今季初勝利。無四球で６安打に抑えた。打線は三回に野村の３号３ランで先制。四回はスクイズ、七回は清宮の適時二塁打で加点した。西武は九回に外崎の２ランで２点を返すのがやっとだった。

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