本文へ移動

バウアー、１６日に初の実戦登板　ＤｅＮＡに今季加入の大物

2023年4月14日 18時37分 (4月14日 18時46分更新)
　ＤｅＮＡのバウアー

　ＤｅＮＡのバウアー

　ＤｅＮＡに今季加入したバウアーが、１６日に神奈川県横須賀市の横須賀スタジアムで行われるイースタン・リーグの西武戦で来日後初めて実戦登板することが１４日、分かった。米大リーグ通算８３勝を挙げ、２０２０年にサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に輝いた実績を持つ大物で、３月に右肩に張りが出て調整が遅れていた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧