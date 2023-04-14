本文へ移動

囲碁、挑戦者の上野が先勝　女流名人戦第１局

2023年4月14日 17時49分 (4月14日 18時07分更新)
　上野愛咲美女流立葵杯

　上野愛咲美女流立葵杯

　囲碁の第３４期女流名人戦３番勝負の第１局は１４日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、挑戦者の上野愛咲美女流立葵杯（２１）が２１４手で藤沢里菜女流名人（２４）に白番中押し勝ちし、先勝した。
　上野女流立葵杯は初の女流名人獲得を目指し、藤沢女流名人は６連覇が懸かる。
　第２局は１７日に同所で行われる。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

話題の新着

記事一覧